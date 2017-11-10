Yalova’da eski rektör yardımcısına gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen Yalova Üniversitesi’nin 5 personeli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun yerine bir süre rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yıldırım’ın yanı sıra üniversite personeli S.D., E.B., Ç.B. ve H.B.’yle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.