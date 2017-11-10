Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yalova’da eski rektör yardımcısına gözaltı

    Yalova’da eski rektör yardımcısına gözaltı

    Süheyla GÖZDERELİLER (DHA)
    10.11.2017 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Yalova’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Niyazi Eruslu'nun ardından, rektörlüğe bir dönem vekaleten başkan yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da  aralarında bulunduğu 5 üniversite personeli gözaltına alındı.

    Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından  sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen Yalova Üniversitesi’nin 5 personeli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun yerine bir süre rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yıldırım’ın yanı sıra üniversite personeli S.D., E.B., Ç.B. ve H.B.’yle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Etiketler: Gözaltı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri