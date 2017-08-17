Yalova'da depremde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı

Yalova'da da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenler felaketin 18'inci yıl dönümünde anıldı. Yalova'da depremde ölenler için 17 Ağustos Parkı'nda bulunan Deprem Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Yalova'da bu yıl düzenlenen törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, CHP İl Başkanı Özcan Özel, MHP İl Başkanı Hasan Topçular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aradan geçen 18 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken kent sakinleri büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtına gelerek anıtı çiçeklerle donattı.

Anıtta yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Büyük felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.