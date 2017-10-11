Yalova Ro-Ro Terminali'nden İtalya seferleri

Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, yazılı açıklamasında, Yalova Ro-Ro Terminali'nin faaliyete geçtiğini belirtti.

Aydeniz, terminalin yapımına 2016 yılının ilk çeyreğinde başlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığının 9 Haziran 2017 tarihli olurlarıyla geçici deniz hudut kapısı haline getirilen Çiftlikköy ilçesindeki Yalova Ro-Ro Terminali'ne Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca geçici işletme izni verilmesinin ardından 4 Ekim 2017 itibarıyla İtalya'nın Trieste Limanı ile karşılıklı Ro-Ro seferleri başladı. İşleticiliğini Yalova Ro-Ro Terminali AŞ firmasının yaptığı limana yanaşan ilk gemi olan Türk bayraklı Qezban isimli Ro-Ro gemisiyle ihracat eşyası olan toplam 161 konteyner ve taşıtın gümrük işlemleri tamamlanarak Yalova ilinden İtalya'nın Trieste Limanı'na sevki gerçekleştirildi ve ardından yine gece saatlerinde İtalya'dan gelen QUBRA isimli gemiden de ithalat/transit eşyası taşıyan toplam 158 konteyner/taşıt tahliye edilirken söz konusu gemiye ihracat eşyası taşıyan 159 konteyner/taşıtın yüklemesi de gerçekleştirildi."

Yalova'nın önemli bir gümrük kapısı haline geleceğine işaret eden Aydeniz, şöyle devam etti:

"İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndaki İtalya çıkışlı Ro-Ro seferlerinin Yalova iline yönlendirilmesiyle Yalova Ro-Ro Terminali, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayicilerin dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir gümrük kapısı haline gelirken önümüzdeki dönemde Yalova'da dış ticaret yapan firmaların özellikle Avrupa ile olan ticaretinde daha aktif olarak kullanacakları bu kapı sayesinde zaman ve maliyetler açısından önemli avantajlar sağlamaları da kaçınılmaz hale gelecek. İleriki dönemde Yalova ilinin dış ticaret rakamlarında da en az yüzde 50 artış gerçekleşecektir."

Öte yandan, firma yetkilileri, söz konusu seferlerin Yalova'dan salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın 5 günü gerçekleştirileceğini ve bir geminin kapasitesinin yaklaşık 250 konteyner/dorse taşımaya elverişli olduğunu kaydetti.