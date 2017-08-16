Yalnızlığın sizi daha güçlü yaptığına dair 5 işaret

Yalnızlık size garip bir tatmin duygusu yaşatır
Yalnızken yaptığınız her şeyin yaratıcısı ve sonlandırıcısı siz olursunuz. Bu da size garip bir haz verir. Elinizde tuttuğunuz her şeyin birebir size ait olduğu duygusu, yaptığınız şeyin değerini de daha iyi anlamanızı sağlar. En güzel başarılar yalnızken elde edilen başarılardır.
Kendinizi daha iyi tanırsınız
Yalnızken düşünecek ve en derininize inecek çok fazla vaktiniz olur. Etrafta ilginizi dağıtacak ya da sizi etkisi altında bırakacak kimse olmadığından kendi içinize yönelirsiniz ve kendinizle ilgili hiç bilmediğiniz yönleri keşfedersiniz. Bu bir süre sonra eğlenceli bir hal almaya başlar. Çünkü insanın kendini tanıması kadar güzel bir şey yoktur.
Değer bilmeye başlarsınız
Yalnızlık size sevdiğiniz ama ilgilenmediğiniz birçok insan ya da uğraşın aslında sizin için ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bu nedenle belli bir yalnızlık sonrasında çok daha taze ve aydınlanmış biri olark çıkarsınız insanların karşısına. Sevdiklerinize karşı daha bir ilgili, isteklerinize karşı ise daha bir arzulu olursunuz.
Kararlar alırken daha sağlam durursunuz
Yalnızken aldığınız her kararın ve hareketin sorumluluğu, girdisi, çıktısı size ait olur. Bu nedenle bir konuda belli bir karar alırken iyice ölçüp tartmayı ve sonuçlarından nasıl etkilenebileceğinizi çok daha iyi ölçersiniz. Çünkü yalnızken verdiğiniz kararın sonunda elde edeceğiniz sonuçta yargılayabileceğiniz, sorumlu tutabileceğiniz kimse yoktur. Bu nedenle günahı da sevabı da sizindir.
Yalnızlığı ve yalnızı iyi tanırsınız
Yalnızlık sizi empati sahibi biri haline getirebilir. Siz de yalnız olduğunuzdan yalnız biriyle karşılaştığınızda onun durumunu yüz metre öteden anlar ve ona yardımcı olmaya çalışırsınız. Sonuçta yalnızlık güzel bir duygu olsa da hayatta yardım isteyebileceğiniz durumlar için yanınızda olabilecek bir yalnız daha fena olmaz.
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