Yalnızlığa karşı çok etkili 5 antidote

Bir amacınız olsun
Yalnızlığın üstesinden ancak güçlü duygularla gelebilirsiniz. Bu nedenle yalnız zamanlarınızda kendinize üstesinden gelebileceğiniz bir amaç edinin. Mesela bir hayır kurumunda çalışın ya da yerel bir toplum hizmeti için gönüllü olun. Bu size kendinizi çok iyi hissettirecektir.
Spa'ya gidin
Özellikle bitkin ve duygusal olarak da yorgun hissediyorsanız kendinize bir bakım hediye edin ve biraz şımarın. Kendinizi deşarj etmek ve yeniden enerji dolmak için bir gününüzü ya da hafta sonunuzu kendinize ayırın.
Özellikle bitkin ya da duygusal olarak boşaltılmış hissettiğinizde bakım ve şımartmayı hak ediyorsunuz. Kendiniz için dinlenmek ve şarj etmek için bir gün, hafta sonu veya en az bir akşam zamanlayın.
Kendinize bir mektup yazın
Hayat her şeye rağmen güzeldir ve sizin en iyi ortağınızdır. Hayatınıza sevdiğiniz şeyleri açıkladığınız bir mektup yazın. Bu size gelecekte neyi iyileştirmek istediğinizi de gösterecektir.
Bir evcil hayvan veya bitkiyle arkadaş olun
Evinize bir arkadaş almayı düşündünüz mü? Eğer kedi ya da kopek besleyemiyorsanız bu bir kaplumbağa ya da balık da olabilir. Başka bir canlıyla bağ kurmak size iyi gelir ve iletişiminizi güçlendirir. Eğer hayvandan yana bir merakınız yoksa bir bitkiyle arkadaşlık kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrenizi düzenleyin
Sıkışık ve karmaşa içerisindeki bir ortam sizi daha fazla kaosa iter. Bu nedenle hayatınızı, yani ofisinizi ve evinizi elinizden geldiğince düzenli tutmaya çalışın. 15 dakika bile olsa zamanınızı ortamı düzenlemeye ve etrafı temizlemeye ayırın. Bittiğinde kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi farkedeceksiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün