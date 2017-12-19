Yalnızlığa karşı çok etkili 5 antidote

Bir amacınız olsun

Yalnızlığın üstesinden ancak güçlü duygularla gelebilirsiniz. Bu nedenle yalnız zamanlarınızda kendinize üstesinden gelebileceğiniz bir amaç edinin. Mesela bir hayır kurumunda çalışın ya da yerel bir toplum hizmeti için gönüllü olun. Bu size kendinizi çok iyi hissettirecektir.

Spa'ya gidin

Özellikle bitkin ve duygusal olarak da yorgun hissediyorsanız kendinize bir bakım hediye edin ve biraz şımarın. Kendinizi deşarj etmek ve yeniden enerji dolmak için bir gününüzü ya da hafta sonunuzu kendinize ayırın.

Özellikle bitkin ya da duygusal olarak boşaltılmış hissettiğinizde bakım ve şımartmayı hak ediyorsunuz. Kendiniz için dinlenmek ve şarj etmek için bir gün, hafta sonu veya en az bir akşam zamanlayın.

Kendinize bir mektup yazın

Hayat her şeye rağmen güzeldir ve sizin en iyi ortağınızdır. Hayatınıza sevdiğiniz şeyleri açıkladığınız bir mektup yazın. Bu size gelecekte neyi iyileştirmek istediğinizi de gösterecektir.

Bir evcil hayvan veya bitkiyle arkadaş olun

Evinize bir arkadaş almayı düşündünüz mü? Eğer kedi ya da kopek besleyemiyorsanız bu bir kaplumbağa ya da balık da olabilir. Başka bir canlıyla bağ kurmak size iyi gelir ve iletişiminizi güçlendirir. Eğer hayvandan yana bir merakınız yoksa bir bitkiyle arkadaşlık kurmayı deneyebilirsiniz.

Çevrenizi düzenleyin

Sıkışık ve karmaşa içerisindeki bir ortam sizi daha fazla kaosa iter. Bu nedenle hayatınızı, yani ofisinizi ve evinizi elinizden geldiğince düzenli tutmaya çalışın. 15 dakika bile olsa zamanınızı ortamı düzenlemeye ve etrafı temizlemeye ayırın. Bittiğinde kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi farkedeceksiniz.