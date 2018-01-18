Yalnızım bakanım yalnızım yalnız...

Yalnızlıktan sorumlu bakanlığın başına ise Muhafazakâr Parti’den Tracey Crouch getirildi. Bakan Crouch, ülkede yalnızlıkla mücadele için geniş kapsamlı stratejiler belirlemeye çalışacak. Başbakan Theresa May ise Britanya’da milyonlarca kişiyi etkileyen ‘yalnızlık’ meselesiyle ilgili olarak, “Modern hayatın üzücü gerçeği” ifadelerini kullandı. Başbakan May, yeni bakanlığın 2016’da aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Parti milletvekili Jo Cox’un mirasına da sahip çıkarak sivil toplum örgütleriyle beraber çalışacağını belirtti. Britanya Kızıl Haç kurumunun verilerine göre, 65.5 milyonluk nüfusun 9 milyondan fazlası yalnız yaşıyor. 2017 yılında yayımlanan bir rapor, yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu.