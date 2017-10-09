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    Yalnız yaşayan adamın cesedini tesisatçı buldu

    İHA
    09.10.2017 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te yalnız yaşayan 82 yaşındaki Cemil Dağcı’nın cesedini su tesisatçısı buldu. Cemil Dağcı’nın yurt dışında yaşayan kızı olay esnasında babasını arayınca ölüm haberini aldı.

    OLAY, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Özdemir Caddesi’nde yaşandı. 10 gün önce taşındığı evde yaşayan emekli belediye işçisi Cemil Dağcı, evindeki tamirat işlemleri için aynı mahalleden tanıdığı su tesisatçısı ile pazartesi gününe sözleşti. Eve gelen su tesisatçısına kapıyı aynı binada yaşayan bir kiracı açtı. İçeri girip yaşlı adamın başucuna malzemeleri bırakan tesisatçı birkaç defa seslendikten sonra Cemil Dağcı’nın hayatını kaybettiğini anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi.
    Olay yerine gelen polis ekipleri cenaze işlemlerini yaparken, Dağcı’nın Almanya’da yaşayan kızı babasını aradı. Telefonu, cesedi bulan su tesisatçısı açtı. Tesisatçı, Almanya’da yaşayan Dağcı’nın kızına telefonda babasının ölüm haberini verdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Yalnız yaşayan adamın cesedini tesisatçı buldu

    Etiketler: Gaziantep , ALMANYA , tesisatçı , Cemil Dağcı
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