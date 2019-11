"Yalnız Kullar" İçin 10 Alternatif

Küçük Bir Tura Ne Dersiniz?

Belki bir yürüyüş, sizi dış dünyadan koparıp keyifli vakit geçirmenize olanak sağlar. Bugün Karaköy’den başlayıp, Galata Köprüsü’nü aşacağınız, Sirkeci’den Sultanahmet’e uzanacağınız bir Tarihi Yarımada turu yapıp, müzeleri gezebilir, sokak lezzetlerinden tadarak, zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Tarihi Yarımada’daki köfteciler özellikle ilginizi bekliyor.



Önce Tarkovski’ye Kulak Verin

Büyük Rus yönetmen Andrey Tarkovski, bir söyleşisinde, ‘insanlara ne söylemek isterdiniz’ sorusuna şu yanıtı verip yalnızlık ile ilgili güzel bir övgü sunuyor: “Sanırım yalnız olmayı öğrenmeleri gerektiğini ve kendi başlarına mümkün olduğu kadar çok zaman geçirmek için uğraşmalarını söylemek isterim. Bugünün gençlerinin hatalarından biri gürültülü, bazen neredeyse agresif etkinliklerde bir araya gelmeye çalışmaları. Kendini yalnız hissetmemek için bu başkasıyla beraber olma arzusu bence çok talihsiz bir gösterge. Her insan çocukluktan itibaren kendiyle zaman geçirmeyi öğrenmeye ihtiyaç duyar. Yalnız olması gerekmez ama kendiyle kaldığında sıkılmamalıdır. Kendi kendine kaldıklarında sıkılan insanlar bana kendilerine verdikleri değer açısından bir tehlikenin içindeler gibi gelir.”



Biz Heybeli’de ‘Her Sevgililer Günü’…

Bugünün başrolü sevgililere ayrılmış durumda ama eşzamanlı olarak farklı günler de kutlanıyor. Bunlardan bir tanesi de ‘Dünya Öykü Günü’. Bu özel gün Heybeliada Ruhban Okulu’nda yapılacak aktiviteyle taçlandırılıyor. Etkinlikte, geçmişte adalarda yaşamış ya da ada temalı eserler vermiş yazarlar anılacak ve eserleri hakkında konuşmalar yapılacak. 14.30’da başlayacak organizasyon herkese açık.



Canlı Müzik İçin Göksel Ya Da Feridun Düzağaç

Hüznün elli tonu’nu haiz şarkılar üreten sanatçılarımızdan Göksel, Sevgililer Günü’nde sahnede olacak. Ama onun şarkıları zaten mutlu çiftler için değil pek. O daha çok, yalnızlar için söylüyor. Hatta yalnız da mutlu olanlar için söylüyor. Güzel sözler ve güzel müzik de vaat ediyor daha ne olsun. Konser, Galatasaray Adası’ndaki Suada Club’da saat 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 77 lira.

İzmirliler için de bu akşam Feridun Düzağaç konseri var. Ooze Venue’deki konser de İstanbul ile aynı saatte başlıyor. Onun bilet fiyatı ise 34.50 lira.



Ödüllü Filmin Tam Zamanı

Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye kazanan filmi Kış Uykusu’nu sinemada izlemediyseniz eğer, gününüzü bu harika filme ayırabilirsiniz. Yeni çıkan DVD7si sayesinde sadece 196 dakika süren filmle yetinmiyor, kamera arkası ve Cannes’daki Altın Palmiye görüntülerini de izliyorsunuz. Filmin DVD’si 20, Blu-Ray’i 28 lira.



En Sadık Dost: Kitap

Etrafta olup bitenden uzaklaşmanın en güzel yollarından birisi kitaplarla beraber vakit geçirmek olsa gerek. Klasikler bir yana son dönemde çıkan yeni kitaplar da okunmayı bekliyor. Belki bugünü onlara ayırırsınız. Tavsiye mi? Filiz Aygündüz’ün Prens Prensesi Sevmedi (Doğan Kitap, 19 TL), Elif Key’in ‘Bize İki Çay Söyle’ (İletişim Yayınları, 12 TL), ya da Ece Temelkuran’ın ‘Devir’ (Can Yayınları, 25 TL) isimli kitaplarını önerebiliriz.



Erkal Mı Yavrucuk Mu?

Genco Erkal’ın izleyen herkesi büyülediği oyun ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ Kenter Tiyatrosu’nda devam ediyor. 50. Yılını kutlayan oyun, 20.30’da başlıyor. Bilet fiyatları ise tam 56, öğrenci 31 lira. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda oturanlar ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde Sumru Yavrucuk’un yönettiği ve oynadığı Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi isimli oyunu tam bilete 50, öğrenci biletine ise 35 lira vererek saat 20.30’dan itibaren izleyebilirler.



Bugün Günlerden Funda Arar

Yeni çıkardığı albümüyle üç yıllık arayı sonlandıran Funda Arar, yer yer eski albümlerini andıran, ama genel olarak dinleyiciyi memnun eden bir çalışmaya imza attı. Hoş geldin albümü, 2015’in ilk güzelliklerinden. Albümün fiyatı 20 TL.



Grinin Elli Tonu’na Gitmeyin De

Sinema da güzel alternatifler arasında yer alabilir bugün. Grinin Elli Tonu her ne kadar sinemaseverlerin merakla beklediği film olsa da yalnızlar için pek iyi bir seçim olduğunu söyleyemeyiz. Seni Seviyorum Rio filmi 10 yönetmenin kısa filmlerinden oluşuyor ve yalnızken de çoğalabilinecek bir şehir olan Rio De Janeiro’yu anlatıyor.



Kendinizi Şımartın

Sevgililer birbirlerine hediyelerini aldığı için son dakikacılar haricinde bugün gerçek alışverişseverler sahne alacak. Bunların arasında siz de yer alabilir ve kendinizi çeşitli hediyelerle şımartabilirsiniz. Kampanyalar muhtelif, seçenekler sınırsız.



