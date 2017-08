Yalnız kalmasın

Kırmızı-siyahlılar, en azından devre bitene kadar, kendi yuvasında, 19 Mayıs Stadı’nda kalmaya devam edecek... Başta, Gençlik ve Sporun yeni patronu, Osman Aşkın Bak olmak üzere, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Gençlerbirliği başkan ve yönetimi, ortak noktada buluştu. Girişimler, çabalar, temaslar sonuç verdi ve duayen başkan İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda, Gençlerbirliği, gurbette kaderine terk edilmekten kurtuldu.

Her haliyle müsabaka oynanmaya hazır olan ve zemin açısından çok iyi durumdaki 19 Mayıs Stadı’nın yıkımına en az 6 ay sonra başlanacağı belirtilirken, alternatif aranması doğrusu çok da mantıklı gelmiyordu. Şartları belli olan Ostim’de zaten Süper Lig maçı oynanmayacağı belliydi, alınan bu karar ile her 15 günde bir yaşanacak olan Eskişehir eziyeti de ortadan kalkmış oldu. Yönetim rahatladı, takım rahatladı, taraftar rahatladı, medya rahatladı...

Yaşanan bu gelişmeden sonra Ankaralılara bir görev düşüyor. Gençlerbirliği, geçmiş sezonlarda çok yalnız kaldı, kendi evinde bile yabancı muamelesi gördü. Bu sezon artık bir şeyler değişmeli, en azından ilk devre 19 Mayıs Stadı’ndaki maçlarda tribünlerde hatırı sayılır sayıda taraftar olmalı. Ankaralı, takımı her zamankinden daha fazla sahiplenmeli. İlhan Cavcav adı ile oynanacak sezona, daha farklı bir gözle bakmalı, kentinin takımının yanında olmak için çaba harcamalı. En azından bu süreçte birliktelik göstermeli