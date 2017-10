Yalnız kadınların yaptığı 5 öldürücü hata

Hala bekarsınız ve buna bir neden bulamıyor musunuz? Güzelsiniz, eğitimlisiniz ve eğlencelisiniz... Sahip olmadığınız neredeyse hiçbir şey yok. Bu yüzden de yalnız olmanıza bir türlü anlam veremiyorsunuz. Ama emin olun yakın arkadaşlarınız bunun nedenini biliyor, sadece size söylemiyorlar. Çünkü bir arkadaşınızın size bu konuda tamamen dürüst davranması, emin olun sandığınız kadar hoş olmayacaktır. Yani belki de dürüst olmamaları daha iyi.

Bütün bunlara rağmen, umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz şey birilerinin size karşı gerçekten dürüst olması ve sizi bu konuda aydınlatması. Belki de fark etmeden yaptığınız bu 6 öldürücü hata, hala yalnız olmanızın nedenleridir ve bunları değiştirdiğiniz anda her şey hayal ettiğiniz gibi olacaktır!

1- Sürekli eski sevgililer ve yapılan hatalar hakkında konuşmak

Belki de gerçekten denediniz ve başaramadınız... Kendinize bir iyilik yapın ve acilen eskiyi unutup hayatınıza devam etmeye başlayın. Herkesin hayatında sürekli eski sevgililerinden ve yaptığı hatalardan bahseden insanlar vardır. Bu yüzden bunun ne kadar gereksiz bir tavır olduğunu herkes iyi bilir. Hayat siz olmadan da devam ediyor; bunu anlayın, kendinize yardımcı olun ve aradığınız mutluluğu bulun. Ayrıca yeryüzündeki son insan o değildi. Bu yüzden erkeklerin duymak istemediği sızlanmalardan artık tamamen vazgeçin!

2- Tanıştığı her insanı arkadaşlarına anlatarak onların bunu eleştirmesine, hatta yok etmesine izin vermek

Tanıştığınız her insanı ve yaşadığınız her detayı arkadaşlarınızla anlattığınızda belki istediğiniz tek şey onlarla paylaşımda bulunmaktı; yani aslında onların görüşlerini merak bile etmiyordunuz. Ama onlar her seferinde, kendi dramalarını ve ilişkilerinde karşılaştıkları problemleri size yansıttılar. Bu yüzden arkadaşlarınızın mutluluğunuzun önündeki engel olmasına izin vermeyin. Çünkü onlar, yaşadığınız ilişkinin her anında orada değiller. Tanıştığınız yeni biri konusunda heyecanınızı korumaya ve kendi duygularınıza güvenmeye çalışın. Sonuçta kendi kararlarınızı vermeli, sonuçlarına katlanmalı ve kendi kaderinizi kendiniz belirlemelisiniz. Böylesi çok daha güzel!

3- Belirli özelliklere sahip bir insanı hak ettiğini düşünmek

İlişkilerde gerekli olan iyi özelliklerle ilgisi olmayan belirli bir insanı hak ettiğini düşünmek, zehirli bir davranıştır. Kariyer sahibi bir kadınsınız ve en az sizin kadar kariyer sahibi bir erkeği hak ediyorsunuz. Ya da muhteşem bir modelsiniz ve bu dünyadaki her şeyi satın alabileceğinize inanıyorsunuz. Herkes bunları düşünebilir. Ama doğru olan bu değildir. İyi muamele görmeyi, sevmeyi umuyor ve sevdiğinizin sizin için birçok şey yapması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tüm bunları, onun kağıt üzerinde harika bir insan olması ve belirli miktarda para kazanması sağlayamaz. Bu yüzden bir insanı sevmek için standartlar belirlemekten vazgeçmelisiniz.

4- Onu, tarihe karışan eski sevgililerle karşılaştırmak



Belki gerçekten de eski sevgililerinizle harika ilişkiler yaşadınız. Peki onlar şu anda neredeler? Eğer geçmişte yaşadığınız herhangi bir ilişki gerçekten muhteşem olsaydı, şu anda yalnız olmazdınız. Bu yüzden son erkek arkadaşınızın geçmişte sizin için yaptığı bir doğum günü sürpriziyle, şimdiki sevgilinizin doğum günü hediyesini kıyaslıyorsanız, büyük bir yanlış içindesiniz demektir. Bir düşünün; başkalarıyla karşılaştırılmak ister miydiniz? Cevabınız hayırsa, bu davranışınızdan acilen vazgeçmelisiniz.

5- Babalarına benzeyen erkeği aramak

Ah şu bitmek bilmeyen karşılaştırmalar... Kızları, genelde babalarının biricik prensesleridir. Ancak bunun böyle olması ya da babanızı çok seviyor olmanız, hayatınızın erkeğinin ona benzemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Düşünsenize, babanız size bir prenses gibi davranmış olabilir ama annenize öyle davranmadı ya da onu putlaştırmadı. Belki de anneniz için muhteşem bir partner değildi. Bu nedenle ilişkiler konusunda böyle bir kavram karmaşası yaşamaktan bir an önce vazgeçin. Ve karşınıza çıkan her insanı önyargılarınız olmadan tanımaya çalışın.