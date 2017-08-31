CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, “Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, tüm kutsal dinlerin de özünü oluşturan adalet kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük. Bu büyük buluşma, Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkaniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son verecek” dedi. Kılıçdaroğlu mesajında özetle şunları söyledi:

“Sevgili Peygamberimizin coşkuyla kutlanmasını istediği bayramların manevi ikliminden uzaktayız. Savaşlardan, çatışmalardan, ülkelerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan doğan kan ve gözyaşı, İslam coğrafyasında hızla kökleşiyor. Ülkemizin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın bu gerçekliğine rağmen biliyoruz ki toplumu kutuplaştıran, vatandaşlarımızı ‘biz ve onlar’ çıkmazına sokarak ayrıştıran iktidar anlayışı karşısında yalnız değiliz. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı boyunca, tüm kutsal dinlerin de özünü oluşturan adalet kavramının şemsiyesi altında buluşabilen milyonlar olduğumuzu gördük. Bu büyük buluşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin günümüzde adaletten, hakkaniyetten ve hukuktan yoksun haline en kısa sürede son verecek."

ŞEHİTLERİMİZ YOL GÖSTERİCİ

"Kuruluşundan bu yana mazlum devletlerin umudu olan, ‘laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti’ harcıyla karılmış Türkiye Cumhuriyetimizin temel problemlerinin çözümü, sadece bizlerin değil tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet, demokrasi ve huzur ilhamının geri dönüşünü sağlayacak. FETÖ, PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen haklı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz, ülkemizde demokrasiyi, adaleti ve huzuru yeniden tesis etme kararlılığımızın yol göstericileridir.”