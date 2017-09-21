Yalıtımsız binaya ruhsat yok

Bakanlık tarafından hazırlanan Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ne son şekli verildi. Düzenleme binaların toprakla temas eden temel, döşeme ve bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak hacimlerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsıyor. Buna göre yeni yapılacak binaların su yalıtımı yaptırması zorunlu hale getirilecek. Yönetmelik, binalarda yapı elemanlarının suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kuralları düzenliyor. Mevcut binalarda ise su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su etkisine karşı yalıtım ve drenaj önlemi alınması gerektiğinin teknik raporla belirlenmesi halinde yönetmelikteki esaslara uyulacak.

ZEMİNE GÖRE YALITIM

Binanın inşa edildiği zeminin özellikleri, iklim ve ortam koşulları, yapının türü, kullanım amacı, yeraltı su seviyesi gibi parametreler dikkate alınarak; yapı elemanlarına suyun muhtelif yollarla nüfuz etmesinin engellenmesi gerekecek. Projeler, suya karşı önlem bakımından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse, yapı ruhsatı verilmeyecek. Yeni yapılan binalarda öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde, eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Su yalıtımında yapı elemanlarının maruz kalabileceği su etkileri ve yoğunluğuyla birlikte, suyun yapıdan uzaklaştırılmasına ilişkin yönlendirme ve tahliye sistemleri oluşturulacak.

Toprakla temas eden temel, bodrum çevre perdeleri, döşemeler gibi yüzeylerin su yalıtımı tasarımı binanın kullanım amacı ve yapısal özellikleri, temel tipi ve derinliğiyle birlikte geçirgenlik, yeraltı su seviyesi, zeminin kimyasal özellikleri gibi zemin özellikleri ve mevsimsel olarak en yüksek yeraltı su seviyesi dikkate alınarak yapılacak. Su etkisine bağlı olarak bina fonksiyonunun olumsuz etkilenebileceği değerlendirilen sağlık yapıları, eğitim yapıları, yurtlar, yönetim binaları gibi insanların uzun veya kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalarla yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan veya kapalı kullanma alanı 10 bin metrekareden fazla olan binalarda, her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılacak.