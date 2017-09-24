Yalın'dan Harbiye'ye özel sürpriz

Yoğun ilgi gören Harbiye Açıkhava konserinin hazırlıklarına büyük bir titizlikle devam eden Yalın, bu muhteşem gecede sır gibi sakladığı bir çok sürprize de imza atacak.

Sürprizlerle dolu sahne performansıyla sevenleriyle buluşmak için gün sayan Yalın, repertuvarında ilk albümünden bu yana hit olmuş en sıcak ve en içten unutulmaz aşk şarkılarını İstanbullu müzikseverler için seslendirecek.



