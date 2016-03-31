Yalın yeni yaşını kutladı

Doğum gününü kutladı

Yalın, 36’ncı yaşını önceki akşam sevgilisi Hazal Emre ve arkadaş grubuyla, Bomonti’deki bir restoranda kutladı. Ünlü şarkıcı ve sevgilisi, gecenin sonunda habercilere görünmemek için mekanı arka kapıdan terk etti. Ancak bu plan da işe yaramadı.





Telefon bahanesi



Sevgililer, birkaç yüz metre ilerideki trafik ışıklarına yakalanınca flaşlar patladı. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermek istemeyen Yalın, elindeki telefonu göstererek “Telefonla konuşuyorum. Camı açamam” dedi.



