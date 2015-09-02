Yalçın Güzelce son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Yalçın Güzelce için Teşvikiye Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Rutkay Aziz, Menderes Samancılar, Mustafa Alabora, Tarık Akan, Kadir İnanır, Erhan Yazıcıoğlu'nunda aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenaze töreninde Yalçın Güzelce’nin eşi Nilgün Güzelce ile kardeşi Orhan Güzelce taziyeleri kabul etti. Türk sinemasının ünlü isimleri ve ailenin sevenleri Güzelce ailesine başsağlığı diledi.





Cenazeye katılan usta oyuncu Rutkay Aziz, “Hem tiyatrocuydu hem dostumuzdu. Çok acılar çekti. Çok üzülüyoruz. Çok büyük heyecanı olan biriydi. Deli doluydu. Geçimsiz bir insandı. Çok tartışırdı ama kalbiyle yüreğiyle soyadı gibi güzel bir insandı” diye konuştu.







Yalçın Güzelce’yi son yolculuğunda yalnız bırakmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da, “Tiyatronun başı sağ olsun. Soyadı gibi güzelce bir adamdı. Güzel adamdı. Doğal adamdı. Bu piyasada tanıdığım olduğu gibi görünen içi dışı bir adamlardan biriydi. Herkes için iyi bir şeyler söylenebilir ama bu kelimeler gerçekten Yalçın’ı anlatan kelimeler. Böyle değerleri erken yitirmek bizleri üzüyor. Bir de gerçekten az kaldı ki böyle insanlar” dedi.







Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Güzelce’nin cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Nurgül Güzelce, eşinin tabutunun peşinden giderek cenazeden ayrılmak istemedi. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Güzelce’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Yalçın Güzelce’nin cenazesi Topkapı Kozluca Mezarlığı’nda toprağa verildi.