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    Yalaza nedir? Sözlükte yalaza ne demek?

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 14:47 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 14:47

    Taraklı’nın kültüründe önemli bir yeri olan yalaza, bir dizi projesiyle gündeme geldi. Hem bu kültürün ayrıntıları hem de yalaza kelimesinin sözcük anlamı merak konusu oldu. Peki yalaza nedir, ne anlama gelir?

    Adapazarı Taraklı’ya özgü bir anlatım sanatı olan Yalaza’nın sözcük anlamı ‘alev’ olarak geçmektedir. Bir kültürü ifade eden Yalaza’nın derinine indiğimizde Taraklı’da özel bir anlamı olduğu görülüyor. Bölge halkı arasında sıklıkla kullanılan yalaza, sohbetlerde insanları eğlendirmek amacıyla anlatılan abartılı öykülere deniyor. Özellikle ülke gündemini meşgul eden asparagas haberleri nitelemede kullanılıyor. Taraklı’da eskiden tüm köylüler bir araya gelir ve belirledikleri bir köylüye büyük bir organizasyon ile şaka hazırlarlarmış. Bu şaka her ne kadar şaka zede için komik olmasının yanı sıra korku dolu olsa da Taraklı köylüleri için eğlence anlamına gelmekteymiş.

    Yalaza çoğunlukla eğlencelidir, güldürür; ama her zaman değil. Kabahati olanların cezası yalazayla kesilir ve uyarılması gerekenlere ince ayar yine yalazayla verilir.

     

    Etiketler: Yalaza , Yalaza ne demek , yalaza nedir
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