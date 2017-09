Yalaza dizisi ilk bölümüyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Ekranların yeni dizisi Yalaza ilk bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin oyuncuları yayınlanan fragmanın ardından birçok dizisever tarafından dikkat çekti ve araştırılmaya başlandı. Peki, Yalaza dizisi oyuncuları kimdir? Yalaza ne zaman başlıyor?

YALAZA OYUNCULARI KİMDİR

Sinan Taymin Albayrak

İBRAHİM AKARTÜRK

Evlenme çağına gelmiş dört kızı, ufak oğlu Arda ve bunak babası Faik ile beraber Adapazarı’nın Taraklı kasabasında yaşamını sürdüren kırk dokuz yaşındaki İbrahim Akartürk bütün mahallenin saygınlığını kazanmış bir marangozdur. En büyük arzusu ise çocuklarına analık kendisine de eşlik yapacak bir hanım ile evlenmektir.

Didem Balçın

ALEV YANARDAĞ

Alev çevresinde her zaman hem duruş hem de kişilik olarak öne çıkma arzusuyla dolu kırklarının ortasında bekar bir kadındır. Bol aksiyonlu hayatını biraz da olsa dindirmek adına Taraklı’ya; çocukluğunun geçtiği yere döner. Yıllar önce kaybettiği çocukluk aşkı İbrahim ile yolları yine tam bu noktada kesişmektedir. Bu konuda Nalan ile birlikte büyük bir savaşa gireceklerdir.

İpek Tuzcuoğlu

NALAN İNCE

Mahalleyi saran poğaça kokuları her zaman Nalan Abla’nın Yeri’nden yükselmektedir. Hayattan en büyük beklentisi Marangoz İbrahim ile evlenip onun çocuklarına analık etmektir, bunun için İbrahim’i her zaman yaptığı yemeklerle efsunlamaya çalışmaktadır. Yıllar önce İbrahim’i başka bir kadınla evlenirken gördüğü için en büyük takıntısı İbrahim’i tekrardan kaybetmektir. Bu korkuya istinaden Alev ile aralarında büyük bir çekişme yaşanmaktadır.

Hasan Kaçan

SETTAR GÖNLÜBOL

Mahallenin yorgancısı olan bu adam bütün Taraklı’nın saygısını ve sevgisini kazanmış olup herkesin derdini tasasını dinleyerek günlerini ufak dükkânında geçirmektedir. Deyim yerindeyse mahallenin babası olan Settar Gönlübol dini inancının yüksek olmasıyla herkesin sevdiği YALAZA kültürünün başkarakteridir.

Kadir Çöpdemir

SANTRAL

Santral kimine göre Taraklı’nın delisi; kimine göre velisidir. Taraklı’nın rengini değiştiren bu adam aslında İstanbul’da tiyatro eğitimi almış; lakin kimse yolunun nasıl Taraklı’ya düştüğünü bilmemektedir. Yöre halkının Santral’e olan ilgisi yaptığı trafik kazasından mucizevi bir biçimde sağ kalmasıdır. Settar ve Santral ‘’YALAZA’’ hadisesinin iki baş aktörü ve yönetmenidir.

Erol Aksoy

FAİK AKARTÜRK

Yetmişli yaşların ortasındaki Faik Dede bütün gününü muziplik ve haytalıkla geçirmektedir. Kendi oğlu olan İbrahim’den daha çocuk ve hareketli olan Faik Akartürk işine geldiği gibi davranmasıyla Taraklı’da ünlüdür. Günleri genelde torunu Arda ile hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta yeni maceralar peşinde geçiren Faik Dede’nin en büyük arzusu ise; güzel ve genç bir hanımla evlenebilmektir.

Gamze Karaduman

AYSU AKARTÜRK

Hayallerini süsleyen beyaz gelinliği ve düğün çiçeği ile Aysu Akartürk kardeşlerinin en büyüğü, babasının ise ilk göz ağrısıdır. Hayatın tüm yükünün omuzlarında olduğunu düşünerek hareket eden Aysu’nun en büyük tutkusu ise sosyal medya ve televizyondaki moda programlarıdır. Kardeşlerini her zaman çekip çevirmeye çalışan Aysu daima bu konuda ahkâm kesip aslında emir vermekten öteye gitmez.

Merve Erdoğan

BURCU AKARTÜRK

En büyük hayali doktor olmak olup bu isteğini gerçekleştiremeyen Burcu Akartürk hayatını Sağlık Ocağı’ndaki hemşire koltuğunda geçirmektedir. Kendini tanıtması gerekirse ‘’Sağlığa adanmış bir ömür.’’ olarak niteleyen Burcu, mahallenin yağız delikanlılarından Oral’ın ilgisini üzerine çekmiş ve bunun farkında olarak ona ters davranmaktadır. Her konuda bir bilgisi olduğunu düşündüğünden dolayı umursamaz tavırlar içerisine giren Burcu kısacası ailenin çokbilmişidir.

Ergül Miray ŞAHİN

GÖKÇE AKARTÜRK

Üniversitede antropoloji okumuş bu genç kızın içi ve dışı birdir. Muhafazakâr ve kaderci bir yaşam tarzını benimseyen Gökçe aslında Akartürk ailesinin deyim yerindeyse en aklı başında karakteri olup tüm kardeşlerinin ve babasının bu konuda saygısını kazanmıştır. En sevmediği şey ise insanların kalbini kırmak ve başkalarının gıyabında konuşmaktır.

Lalizer Kemaloğlu

TUBA AKARTÜRK

Erkeksi tavırları ve insanları sıkıştıran halleriyle Tuba Akartürk ailenin üç numaralı çocuğu lakin bir numaralı sporcusudur. Motorsikletinden inmeyen bu genç kız dominant halleri dişiliğini örttüğünden, bunu ne kendisi ifade edebilir, ne de başkaları anlayabilir. Elbette hedefi hayatının aşkını bulmaktır. Tabi analar böyle bir babayiğit doğurduysa…

Tibet Tursun

ARDA AKARTÜRK

Ailenin en küçüğü ve en belalısı Arda; hareketliliği ve kıvrak zekası ile hem ailesini hem de bütün mahalleyi birbirine katmaktadır. Bütün bu hiperaktif oluşunun altında aslında annesizlikten dolayı yaşadığı hüznü ve mutsuzluğu barındırmaktadır. Lakin ablaları ve babası bunu oldukça gizleyerek hissetirtmemeye çalışmaktadır. Bütün bu şımarıklığının asıl sebebi de budur.

Erdal Cindoruk

YAŞAR ÇELİK

Kendisi bir nevi Taraklı’nın emlak kralıdır, lakin yeni hedefi ise müteahhit kralı olmaktır. Aklında her zaman kırk tilki dolandıran Yaşar, dini hayatının her alanına entegre etmiş gibi davransa da, aslında işler pek de öyle görünmemektedir. Dedikoduya karısı Nazmiye kadar düşkün ve bir o kadar da uzak durmaktadır. Asıl maksadı her zaman için Asil’in ağzından mahalleliye dair laf toplamaktır.

Zeynep Gülmez

KEZBAN WEISSMULLER

Mahallenin ‘Deli Kezban’ olarak da bildiği Kezban Weissmuller hayatını kocası Helmut adına adamıştır. Yıllar önce çalışmak için gittiği Taraklı’dan yanında bir Alman ve kucağında bir bebek ile geri dönen Kezban’ın en büyük hayali ise kocası Helmut’un Müslüman olup, ona davullu zurnalı bir düğün yapmasıdır.