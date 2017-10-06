Yalaza 4. bölüm fragmanında Alev'in eski kocası geliyor

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen ve sevilen dizisi Yalaza yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Yalaza yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde insanların kendisi yüzünden zor durumda kaldığını gören Alev Taraklı’yı terk etmeye çalışır. İşte, Yalaza yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Taraklı’ya geri dönen Alev’in peşinden eski kocası Kadir gelir. İbrahim ve ailesini tehdit eder. İnsanların kendisi yüzünden zor durumda kaldığını gören Alev Taraklı’yı terk etmeye çalışır. Gelgelelim İbrahim, ailesi ve Taraklı ahalisi Alev’i yalnız bırakmayacaktır. Kadir, Alev’in peşini bir tek şartla bırakacaktır. Kendisinden alınan paraların geri ödenmesi koşuluyla... İbrahim bu parayı ödemek için kefil olur. Fakat Settar ve Santral tarafından bir yorganın içerisine gizlenen paralar yorganla beraber çalınmıştır.
Kendi halinde bir marangoz olan İbrahim’in de bu kadar parayı ödeyebilecek gücü elbette yoktur. Kadir ise zaten bu durumu bildiği için parayı öne sürmüştür. Elbette kimsenin bu kadar büyük bir parayı ödeyemeyeceğini biliyordur. İbrahim ve ailesinin bu zor durumdan kurtulması için Settar Baba ve Santral hemen bir ‘YALAZA’ kurarlar. Bu arada Taraklı göletinde çok değerli, som altından bir tarihi heykel olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştır.
Kadir’in gözü bu heykele de dikilir. Acaba heykel İbrahim ve Alev’i Kadir belasından kurtarabilecek midir?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Taraklı kasabasının sakin hayatına bir meteor gibi düşen Alev, yanında belayı da getirmiştir. Her ne kadar kasabanın Yalaza’cısı Settar Baba ve Santral kurdukları oyunla belayı kovsalar da, Alev kasabada olduğu sürece istenmeyen hadiselere tanık olacaklardır. Kasaba halkı, İbrahimi yıllardır seven Nalan sayesinde acaba Alev’den kurtulabilecek midir? Alev’i kötü adamlara teslim eden Nalan yaptığından pişman olacak mıdır? Oral, İsmail ve Fatih’in kızlarında gözü olduğunu öğrenen İbrahim, onlara nasıl bir ders verecektir? Yıllar önce kaybettiği aşkı olan Alev’in geri dönüşüyle mutlu olan İbrahim, kasabaya gelen bir adamın “Alev’in kocasıyım” demesi ile girdiği şoku atlatabilecek midir? Peki İbrahim’in kızları Nalan-Alev ve babaları arasında kalmışken nasıl bir tercih yapacaklardır?
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