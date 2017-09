Yalaza 3. yeni bölüm fragmanı... Yalaza ne demek?

Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan’ın paylaştığı Yalaza’nın yeni bölümünde Taraklı kasabasının sakin hayatına bir meteor gibi düşen Alev’in etkisi sürüyor. Peki İbrahim’in kızları Nalan-Alev ve babaları arasında kalmışken nasıl bir tercih yapacaklardır?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav ve mizah dünyasının usta ismi Hasan Kaçan’ı bir araya getiren ve her hafta ilgiyle beklenilen ‘Yalaza’ dizisinin yeni bölümü; 30 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlarında.





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Taraklı kasabasının sakin hayatına bir meteor gibi düşen Alev, yanında belayı da getirmiştir. Her ne kadar kasabanın Yalaza’cısı Settar Baba ve Santral kurdukları oyunla belayı kovsalar da, Alev kasabada olduğu sürece istenmeyen hadiselere tanık olacaklardır. Kasaba halkı, İbrahimi yıllardır seven Nalan sayesinde acaba Alev’den kurtulabilecek midir?



Alev’i kötü adamlara teslim eden Nalan yaptığından pişman olacak mıdır? Oral, İsmail ve Fatih’in kızlarında gözü olduğunu öğrenen İbrahim, onlara nasıl bir ders verecektir? Yıllar önce kaybettiği aşkı olan Alev’in geri dönüşüyle mutlu olan İbrahim, kasabaya gelen bir adamın “Alev’in kocasıyım” demesi ile girdiği şoku atlatabilecek midir?



Adapazarı Taraklı’ya özgü bir anlatım sanatı olan Yalaza’nın sözcük anlamı ‘alev’ olarak geçmektedir.Bir dizi sayesinde bilinirliği artan Yalaza çoğunlukla eğlencelidir, güldürür; ama her zaman değil. Kabahati olanların cezası yalazayla kesilir ve uyarılması gerekenlere ince ayar yine yalazayla verilir.