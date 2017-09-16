Yalaza 1. bölümüyle nefes kesti! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlarda bu akşam yayınlanmaya başlayan Yalaza dizisi izleyicilerden tam not aldı. Oyuncu kadrosuyla birçok dizisever tarafından dikkat çekmeyi başaran dizi Yalaza'nın ilk bölümünde neşeli anlar yer aldı. İlk bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Yalaza dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalaza dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Marangoz İbrahim, Taraklı kasabasının sevilen bir simasıdır. Dört kızı Aysu, Burcu, Tuba ve Gökçe, oğlu Arda ve babası Faik’le beraber hayatını sürdürmektedir. Arda’nın doğumunda karısını kaybettiğinden beri duldur. İbrahim’in dört kızının peşinden ise birbirinden hayta Oral, İsmail ve Fatih koşmaktadırlar. Kasabada sevilen bir ev lokantası işleten Nalan ise çocukluğundan beri İbrahim’e karşılıksız aşk beslemektedir. Tek amacı İbrahim’le evlenmektir. İbrahim’in Nalan ile evlenmesini istemeyen kızları, babalarının çocukluk aşkı, uzun zaman önce Taraklı’yı terk etmiş olan Alev’i Taraklı’ya çağırırlar. Alev beklenmedik bir biçimde ortaya çıkar. Gel gelelim, bu davet başlarına büyük dertler açacaktır. Belki de babalarını kaybedeceklerdir. Alev’in gelmesiyle İbrahim’e arabasıyla çarpması bir olur. Ortalık bir anda can pazarına döner. Acaba İbrahim yaşayacak mıdır? Bütün bu gariplikleri normale döndürmek vazifesi ise kasabalının Yalazacısı Santral ve yorgancı Settar Baba’ya düşer.