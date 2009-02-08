Yalancı çoban hikayesi

BAHANE BULMAK.



Maçlar başladı ve gerçekler ortaya çıktı. GALATASARAY’lılar İYİ TATİL YAPMIŞ. SKIBBE takımını önemli maçlara hazırlayamamış.



SİVASSPOR ile oynanan lig maçında, ÜMİT KARAN kırmızı kartla oyun dışına atılmış, maç kaybedilmişti.

Gökmen Avcı yazıyor

Sayın SKIBBE hemen bahaneleri sıralamaya başladı. Hava koşulları, zemin durumu, sakat futbolcular. Ve en önem sebep HAKEM. KAPTAN ÜMİT KARAN polemiğe girmiş olabilir ama, küfür yok dedi. Maalesef buna inananların oranı oldukça düşük oldu.DENİZLİSPOR deplasmanı. Bu sefer galip gelen taraf biziz ama, yine zaiyat var. KAPTAN AYHAN AKMAN ikinci sarı karttan, oyundan atılmıştı.SKIBBE’nin hedefinde yine HAKEM vardı. AYHAN’ı oyundan almak için hazırlık yaptım ama, HAKEM buna izin vermeyip, O’nu oyundan attı. Bu BAHANE’ye ise birçok kişi hem inanmadı hem de çok güldü.

Derken KAYSERİPOR maçına gelindi. Uzun süredir sakat olan LINCOLN’de oyunda. Biraz CİNLİK yapıp KAPTAN’lığı AYHAN’a bırakmış. Ne olur, ne olmaz. Duasını edip maça başlıyor. Az sonra ilk sarı kartını görüyor. Gördüğü bu sarı kartta HAKEM % 99 hatalı. Kasıtlı olsun olmasın, LINCOLN’e temas var. Penaltı olmayabilir ama, SARI KART HİÇ OLMAZ.X



Sonra orta sahada bir faul yapılıyor. Topun yakınlarında LINCOLN da var. Toptan uzaklaşmaya çalışırken, KAYSERİSPOR’lu oyuncu acele ediyor ve atışı yapıyor. LINCOLN’de ayağını uzatıp topa dokunuyor. Aslında rakibin 9,15 açılmasını beklemesi lazım. Hakem çok yakında. Onun da LINCOLN’ün nizami uzaklığa açılmasını sağlaması gerekiyor. FAKAT,

HAKEM SELÇUK DERELİ.



GALATASARAY’a karşı önyargısı var mıdır? Derseniz.



KESİNLİKLE EVET. GALATASARAY’ı PEK SEVMEZ.



Hisler karşılıklı böyle olunca, önüne gelen bu fırsatı kaçırmayıp, LINCOLN’u maçın neredeyse başında oyun dışı bıraktı. Sonrası malum.

Son dakika yenilen bir gol ve 3 maçta kayıp 5 puan.

Aslında şu anda LİDER olabilirdik. Tabiî ki takımın başında bir LİDER OLSAYDI.

Maç sonrası açıklamalarda sakatlıklardan, şanssızlıklardan bahsediliyor ama, fatura yine HAKEM’e kesiliyor.

Bir televizyon kanalında maç sonrası GÖKMEN ÖZDENAK maçı yorumluyor. Bu arada sunucu GÖKMEN ÖZDENAK’a; LINCOLN geliyor deyince, O’da “Yüzünü Görmek İstemiyorum” diyerek oradan uzaklaşıyor. Herkesi bıktırdılar, bezdirdiler.

Sayın SKIBBE’ye dünyanın parası BAHANE BULMAK için verilmişse, yazık etmişlerdir. Paranın yarısını bana verselerdi, DAHA İYİ VE YARATICI BAHANELER bulurdum.

YALANCI ÇOBAN HİKAYESİ GİBİ. ARTIK KİMSE GERÇEKLERE DE İNANMIYOR.

Başkanımız Sayın ADNAN POLAT’ta durumun farkındadır herhalde.



“KURT’UN YEDİĞİ KUZULAR, BİZİM KUZULARIMIZ. ÇOBAN İSE BUGÜN VAR, YARIN YOK. SORUN KUZULARIN TAMAMI BİTMEDEN, TEDBİR ALMAK.”