Yalan söylemeyeyim güzelim

“Diriliş Ertuğrul” dizisinin Aykız’ı Hande Subaşı, Seninle dergisinin şubat sayısı için objektif karşısına geçti. Derginin sorularını da yanıtlayan oyuncu, anne olma hayalinden bahsetti. 2012 yılında Can Tursan’la evlenen oyuncu, iki çocuk istediğini söyledi: “İnsanoğlu nankör. Hiçbir zaman sahip olduğuyla yetinmiyor. Hiçbir şey tam olarak tatmin etmiyor, bir doyumsuzluk var. Ben bunu yapmamaya çalışıyorum. Uçuk şeyler istemiyorum, bir beklentim yok. Sağlıklı olayım, kimseye muhtaç olmayayım istiyorum hayatım boyunca. Şimdilerde tek istediğim çocuk sahibi olmak. Anne olmayı elbette çok istiyorum. Hatta iki çocuk istiyorum. Ben tek çocuktum. Kardeşim yoktu. Bir çocuğum olsun ama şartlar ve gücüm yerinde olursa kardeşi de olsun çok isterim. O kardeşlik duygusunu tatmasını isterim çocuğumun. Ben o duyguyu hep merak etmişimdir.”



Kendimi çok beğeniyorum



Hande Subaşı, dergideki röportajında kendini beğendiğini söyledi: “Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Kendimi çoğunlukla güzel buluyorum. Tek tek baktığımda, kaşımı, gözümü, saçlarımı, cildimi, tipimi, vücudumu beğeniyorum.”