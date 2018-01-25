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    Yalan skandalı!

    AA
    25.01.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in sosyal medyadaki hesabından desteklediği, 'Türkiye Afrin'de katliam yapıyor' iddiasıyla servis edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

    Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekâtını karalamak için 'Sivil katliamı yapılıyor' iddiasıyla Esad rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştı.

    Müslim, resmi Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek verdi.

    Yalan skandalı

    Ancak Müslim'in Afrin diye paylaştığı fotoğrafın, Beşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

    Fotoğrafta, Doğu Guta'da yer alan Duma ilçesinde ad güçlerinin yaptığı hava saldırısında yaralanan 3 çocuk ve bir bebek görülüyor.

    Örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasının ardından Müslim, AA'nın ekran görüntüsünü aldığı paylaşımı derhal hesabından kaldırdı.

    Etiketler: Suriye , son dakika
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