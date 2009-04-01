Yalan oldu

Çıkan sonuç önemlidir. Bakarsınız ki sonuç hoşunuza gitmiyor, yeniden yazmaya ve toplamaya başlarsınız. Olmadıysa bir daha. Bir daha.

Eskiden Milli takımda da durum böyleydi. Hesabı tutturmak için biraz hayalci ve çokça inançlı olmanız gerekiyordu.

Gökmen Avcı yazıyor

Ardından gelen Yükseliş Dönemiyle durum biraz farklılaştı.

Artık hesap ilk seferde tutuyordu.

Ermenistan deplasmanı 3 puan,

Belçika maçı 3 puan,

Bosna Hersek maçı 3 puan,

Estonya deplasmanı 3 puan,

İspanya deplasmanı 1 puan, belki 0. toplamda 13 bilemedin 12 puan.

İçerideki İspanya maçı 3 puan,

Estonya maçı 3 puan,

Bosna Hersek deplasmanı 3 puan,

Belçika deplasmanı 1 puan,

Son maç evimizde. Ermenistan’dan da 3 puan alıp, 25-26 puanla grup lideriyiz ve KUPA BİLETİ cebimizde.

Hesap kağıt üzerinde ilk seferde tutuyordu ama, bir türlü bunu gerçeğe yansıtamamaya başladık.

Cumartesi günü oynanan maçla, grup elemelerinde 5 maç geride kaldı. Toplanan puan 8. Bu durumda rakip değişti.

İspanya değil. Belçika değil. BOSNA HERSEK.

Yaşanılan MUCİZE’lere bakılırsa, matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece SORUN YOK.

Teknik Direktör Fatih TERİM, İSPANYA maçından sonra basın toplantısında şunu söyledi:

“Her zaman kendimizle hesaplaşmayı yüzleşmeyi zaten adet haline getirdik. Ama şöyle maça baktığımız zaman yapmak istediklerimi yaptığımı düşünüyorum yarın yine olsa yine aynı şeyleri uygulardım. Hatta belki bazı şeyleri daha erken bile uygulayabilirdim.”

Yarın oldu ve aynı şeyleri uygulayacak gibi.

İLK 11 AYNI. DEĞİŞİKLİK YOK…..

Aynı oyuncularla ne farklı olabilir?

Oyun sistemi derseniz, ÇOK FARKLI OLAMAZ.

O zaman beklenti, futbolculardan DAHA ÜST DÜZEY PERFORMANS.

İlk yarının hemen başlarında, top bizde ama, öyle bir pres yapıyorlar ki, sahamızdan çıkamıyoruz.

Az sonra, top ta artık onlarda. Özellikle sol kanattan daha iyi geliyorlardı. Defansta Hakan BALTA bizi korkutuyor. Takımın en iyisi ise ARDA. Müthiş bir kurtarış yapan VOLKAN bana güvenin mesajını veriyor. (Bir yere kadar)

Sıkıntı büyük derken ARDA, olaya el koydu. Kendi çabasıyla kazandığı ve olgunlaştırdığı pozisyonda, TUNCAY asist yaptı ve SEMİH golünü attı.

Bu golle maçta hareketlilikte iyice arttı.

ARDA yaptığı presle, kazandığı topları değerlendirmedeki başarısıyla, heyecanıyla ilk yarıya damgasını vuruyordu.

Asıl zor olan kısım, son 45 dakika. Gol yersek yanarız. Son 20 dakika paniklemeye de başlarız diye düşünüyoruz. Kontrollü bir biçimde oynayıp 2. golü bulmamız lazım derken, NİHAT acayip bir gol kaçırdı. EH YANİ.. BUNU ARAMAYIZ İNŞALLAH dedik ve,

Köşe atışından gelen topa boşa çıkan VOLKAN, ardından oluşan penaltıyı da kurtaramayınca, SKOR 1-1’e, MORALLER 0’a geldi. Penaltı pozisyonu çokça tartışılabilir ama, hakem verdi bir kere.

Maç ortada kalmıştı. Her iki takımda gol atabilecek pozisyonları buluyordu.

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih TERİM oyuncu değişikliği için 77. dakikayı bekledi. Herhalde bir sorun görmüyordu o dakikaya kadar.

Sonlara doğru yaptığımız şuursuzca ataklarımıza, GUIZA’nın asisti ile RIERA’nın golü son noktayı koyuyordu.

İSPANYA maçlarından 4 puan hedefliyorduk ama,

Goller YALAN OLDU,

Puanlar YALAN OLDU,

Gruptan çıkmak YALAN OLDU,

GÜNEY AFRİKA BİLETİ YALAN OLDU.

ARDA maçın yıldızıydı. Önümüzdeki sezon GALATASARAY O’nu elinde tutamaz.

GUIZA oyuna girdi ve FENERBAHÇE için atamadığı golleri, az daha VOLKAN’a atıyordu. Golü atamadı ama 2. golün pasını verdi. Ne diyelim.

İSPANYA Milli Marşını dinletmedik. Bize böyle bir şey yaptıklarında, NE HİSSETTİĞİMİZİ ANLAMIŞLARDIR!!!!