Yalan Dünya setinde olay mı çıkardı

Nurseli İdiz’in açıklamaları şöyle;

”ÇOK MUTLU VE KEYİFLİYİM”

Sette çok mutlu ve keyifliyim. Hiç kimseyle de bir sorunum yok. O gün biraz fazla alınganlık göstermiş olabilirim.Zor günler geçirdiğim doğru. Üç yıl önce öğrendiğim Bipolar bozukluk hastalığım sebebiyle zaman zaman ataklar yaşayabiliyorum ve duygusal olarak acil iniş çıkışlarım olabiliyor…Oldukça zor bir hastalık, bir anda da tedavisi olmuyor…

”SANATÇI ŞIMARIKLIĞI YAPTIM”

Herkes bilir ki setlerde ne kabalığım ne de kimseye bir hakaretim olur.O gün de kimseye hakaret etmedim “Benim provam var, birazdan gideceğim.” dedim.Belki biraz ilgi görmek istedim, belki de biraz sanatçı şımarıklığıydı yaptığım…

”BENİM KAVGAM KENDİMLE”

O gün benimle ilgilenmediler, “Nasılsınız?” bile demediler. Zaten dizi değil jenerik çekimiydi. Dizinin kendi yönetmeni yerine başka bir yönetmen vardı. Daha sonra da alınganlık gösterdim. Yoksa ne Gülse Hanım ile ne de başkalarıyla hiçbir terbiyesizlik yaşanmadı aramızda; benim kavgam kendimle.



