Yalan Dünya bu akşam sezonu açıyor

Gülse Birsel; 'Yazmak da oynamak da bu yıl 75 dakika sayesinde çok kolaylaştı. Sahneler kısaldı, bölümler daha kompakt ve tempolu hale geldi. Sürükleyicilik, espriler ve bizim setteki neşemiz arttı. Zaten ilk bölümlerde hemen seyirci de fark edecektir. Hala ideal olduğunu düşündüğüm 50-60 dakikalardan çok uzağız, ama bu bile işin kalitesini çok arttırdı' diyor.



JENERİK MEHMET ERDEM İMZALI



Necip Memili (solda) ve Haki Biçici dizinin yeni elemanları...



Nil Karaibrahimgil'in Yalan Dünya jenerik şarkısı, bu sezon Mehmet Erdem tarafından tekrar düzenlendi ve dizinin oyuncuları tarafından seslendirildi. Bu arada Yalan Dünya'ya katılan iki yeni oyuncu var. Daha önce dizide konuk olarak seyrettiğimiz amele karakterini canlandıran Necip Memili, ve apartmanın yeni kapıcısını oynayacak Haki Biçici. Bu iki zıt karakter, kaderin pis bir cilvesi olarak aynı kapıcı dairesinde yaşamak zorunda kalacak, ve birbirlerinin hayatlarını çok zorlaştıracaklar.

