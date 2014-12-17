Yalaka polemiğinde kim kazandı kim kaybetti

KAZANDI: Kılıçdaroğlu. Çünkü kibar olmayı bıraktı. Bodoslama daldı. Sonuçta siyasi ortamın dili bu: Agresif olacaksın, lafı gediğine oturtacaksın, öyle dolambaçlı bir üslup kullanmayacaksın. Kıvraklık en çok tutunacağın dal olacak.

Halk (hangi taraftan olursa olsun) bu gladyatörlükten hoşlanıyor, ona alkış tutuyor.



KAZANDI: Hülya Avşar. “Onu daha efendi sanırdım. Ben fikirlerimi, inandığımı özgürce söylemeye devam edeceğim. Bir hancı olarak yolcu olan Kılıçdaroğlu’nu görmezlikten geliyorum. Düşüncelerini özgürce ifade eden kişilere saygı duyuyorum” diye hayli olgun ve beklenmedik bir yanıt vererek...

Sonuçta Avşar’dan daha yırtıcı bir yanıt gelebilirdi. “Yalaka” lafından sonra beklenti bu yöndeydi.

Ama o tam aksi davrandı. Başka bir yerden vurdu.



KAYBETTİ: Kılıçdaroğlu. “Hülya Avşar kim, sanatçı mı?” diyerek. Hülya Avşar’ın tutumunu, düşüncesini ve hatta kendisini sevmeyebilir, nefret de edebilir. Ama sanatçı mı değil mi sorgulamasına girmeye, küçümsemesine gerek yoktu.



KAYBETTİ: Hülya Avşar. “Kılıçdaroğlu’nun lider olmadığını biliyorum, siyasetçi olduğundan da emin değilim” diyerek...

Bu aslında Kılıçdaroğlu’nun “O kim, sanatçı mı?” lafına karşılık bir misilleme.

Elbette Kılıçdaroğlu bir parti lideri ve siyasetçi.

Misillemenin en kötü yanı bu, karşı tarafın söylediğini üzerinize alınmış ve dahası kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu yüzden aynı küçümsemeyle karşılık vererek tongaya düşüyorsunuz.