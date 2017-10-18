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    Yakmışlar

    Burhan CEYHAN/DHA
    18.10.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Didim ilçesinde, Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkisinde 7 Ekim’de yanmış bir kadın cesedi bulundu.

    Kimliği belirlenemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. İlçedeki kayıp başvurularını inceleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol etti.

    Yapılan araştırmalar sonucu bulunan cesedin, Eylem Gülçin Kanık’a (37) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, beş kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Erhan Doğru ve Serdal Çöl, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Gözaltındaki diğer üç kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin, deniz yoluyla Didim’den Yunan adalarına geçmesine yardımcı olacaklarını söyledikleri Kanık’ı, parasını aldıktan sonra öldürdükleri ve delilleri ortadan kaldırmak için de cesedini yaktıkları sanılıyor.

    YARIŞMAYA KATILMIŞTI
    Kanık’ın bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Bugün ne giysem’ adlı moda yarışmasına katıldığı, programında estetik ameliyatı olduğunu ve sonradan bundan pişmanlık duyduğunu söylediği ortaya çıktı. Kanık, hayalini de şöyle açıklamıştı: “Arkadaşımla birlikte butik açmak istiyorum, inşallah olur.”

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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