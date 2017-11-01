Yaklaştır ödeme yap

YAPI Kredi, Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefona sahip tüm müşterilerinin, artık Yapı Kredi Cüzdan uygulamasının yanı sıra Yapı Kredi Mobil üzerinden de telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak ödeme yapmasını sağlıyor.
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