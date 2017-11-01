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Yaklaştır ödeme yap

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

YAPI Kredi, Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefona sahip tüm müşterilerinin, artık Yapı Kredi Cüzdan uygulamasının yanı sıra Yapı Kredi Mobil üzerinden de telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak ödeme yapmasını sağlıyor.

Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, “Müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil üzerinden de kartlarını mobil ödemeye açarak işlemlerini gerekleştirebilecek” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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