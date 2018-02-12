Yaklaşık 50 ülkeyle eğitim anlaşması

Maltepe Üniversitesi'nin desteğiyle Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları'nın (Proje Okulları) 2. Ulusal Bilim Kampı Marmara Eğitim Köyü’nde açıldı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, bilim kampının öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek, proje okullarında yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ülkelerin gücünün iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden geldiği bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Erdem, geleceğin teminatı olan çocukları; üreten, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, yaratıcı, fikri ve vicdanı hür bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdem, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 58 proje okulunda öğrenim gören öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak sorunlara çözüm üretmelerini sağlamayı, beşeri bilimler ve sanat dallarıyla olan bağlarını pekiştirmeyi, bilimsel çalışmaları sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hızlı değişim ve dönüşüm süreci yaşayan okulların ulusal sınırları aşan rekabet ortamında büyümeye ve gelişmeye çalıştığını belirten Erdem, bu üreci iyi anlamak ve yönetmek için okullara yeniden bakmak, güncellemek, teknolojinin, dünyanın yeni getirdiği gelişmeleri takip etmek gerektiğini anlattı.

"BARDAĞIN DOLU TARAFININ ÇOK ANLATILAMADIĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma ve çalışmaların nitelikli insan gücüyle olacağını belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden geliyor. Bakanlığımız yurtdışından önemli heyetler kabul eder ve eğitim iş birliği anlaşmaları yapıyor. Bazen bulunduğumuz noktanın farkında olamayabiliyoruz. Eğitim tartışmaya çok açık bir alan. Bu tartışmadan, bu eleştirilerden de hiçbir zaman rahatsız olmuyoruz. Ama bardağın dolu tarafının çok anlatılamadığına inanıyoruz. Çünkü 50'ye yakın ülkeyle eğitim anlaşması yaptık. Bu ülkeler Türkiye'ye neden geliyor? Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok, altın, elmas gibi değerli madenleri yok. Ama Türkiye'nin çok önemli bir beşeri kaynağı var. Türkiye dünyada 16 sıradaysa, bunu böyle kaynakları yokken başarabildiyse ve hedefi ilk 10'a girmekse, bahsettiğim birçok ülke Türkiye'nin bunu nasıl yaptığını öğrenmek için ülkemize geliyor, çeşitli anlaşmalar yapılıyor."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, Bakanlığın her yaş grubundan bir kıvılcım yaratma adına oluşturduğu bu tür çalışmaların her kesimde yapıldığını belirterek, 18 milyon öğrencisi olan Türkiye'nin dünyada nüfusuna göre eğitim veren önemli ülkeler arasında yer aldığını, ciddi maddi kaynakların da beşeri sermayenin daha ileri noktalara taşınması için Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarıldığını söyledi.

Bilim Kampı'nda ele alınacak akıllı şehirler planlaması, farmakoloji, temiz ve yenilebilir enerji ile endüstri 4.0 konularının önemli olduğunu anlatan Erdem, "Artık insansız fabrikaların konuşulduğu bir döneme giriyoruz. Endüstri 4.0 başladı. Geç kalmamak gerekiyor. Bunu kaçırdığımız takdirde ülkemiz çok sıkıntılar yaşayabilir. Başardığımız takdirde ilk 10 değil, belki ilk 5'e bile girebiliriz. Bunlar hayal değil. Dünyadaki ilk 500 şirketin dağılımına bakınca son 5-10 yılda büyüyen yazılım şirketleri. Yazılım veya endüstri 4.0 internet ağlarını kullanma adına oluşacak projeler aslında diğer endüstri devrimleri gibi direkt sermayeye de bağlı değil. Bir şeye bağlı; beşeri güce, insan sermayesine bağlı" diye konuştu.

Erdem, Türkiye'nin şu anda Afrin'de büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Bunu son 15 yılda askeri teknolojideki attığı adımlarla veriyor. Çünkü hiçbir sözde Türkiye'nin müttefiki olan büyük ülke, şu anda Türkiye'ye hiçbir askeri malzeme vermiyor" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin de katıldığı etkinlikte, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Orhan Erdem'e tablo hediye etti.