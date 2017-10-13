Yaklaşık 100 öğretmen eşinin yanına atanacak

TBMM Genel Kurulu’nda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Tasarıyla ilgili olarak partisince verilen değişiklik önergesi üzerine konuşan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, anayasaya göre aile bütünlüğünün esas olduğunu belirterek, kamu kurumlarında mazeret kategorisinde, eş durumuna göre tayinlerin yapıldığını hatırlattı.

Sözleşmeli öğretmenlerde, eşlerin bir araya gelememesi gibi bir durumla karşılaşıldığını anlatan Ersoy, bu sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Bunun üzerine söz alan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"100'e yakın öğretmenimiz, sözleşmeli olmasına rağmen aile bütünlüğü dolayısıyla talepte bulundu. Biz bu hafta içerisinde 100'e yakın talebin hepsini yerine getirip aile bütünlüğünü sağlayacağız. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlikten dolayı aile bütünlüğü sağlanmıyor diye bir şey yok. Bunun istisnası, daha doğuda atamayı yapmak kaydıyla. Çünkü oradaki öğretmen doluluğuna dikkat ediyoruz."