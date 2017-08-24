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    Yaklaşan seçimler nedeniyle 10 bin hesap silindi

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 10:41Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:41

    Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenecek seçimler öncesinde gerçeği yansıtmayan haber ve dezenformasyon üreten 10 bin Facebook hesabının silindiği açıklandı. Özellikle aşırı sağcıların Facebook üzerinden yaydığı sahte haberler gündemi belirler hale gelmişti.

    Facebook'tan yapılan açıklamada, Almanya'daki seçimler öncesinde gerçeği yansıtmayan haber ve dezenformasyon üreten on bin hesabın silindiği ifade edildi.

    Seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı alan Facebook, aynı işlemi İngiltere ve Fransa seçimleri öncesinde de uygulamış ve Fransa'da 30 bin hesabı silmişti.

    Almanya'da özellikle aşırı sağcı görüşleri destekleyen Facebook hesaplarından yayınlanan sahte haberler 'gündemi' etkileyen bir hal almaya başlamıştı. 

    Etiketler: Almanya , alman , seçimler
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