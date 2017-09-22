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    Yakıt ikmali yapan uçağa sigarayla gelince ortalık karıştı!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 12:14

    Gaziantep-Ankara seferini yapan AnadoluJet Havayolları uçağında bir yolcunun yakıt ikmali yaptığı sırada apronda sigara içmesi ortalığı karıştırdı.

    21 Eylül'de Gaziantep Havaalanı'nda gerçekleşen olayda, kalkmadan önce apronda yakıt ikmali yapılan uçağa bir yolcunun sigara içerek yaklaşması üzerine pilot kokpitten çıkarak duruma müdahele etti. Bu sırada sigara içen yolcunun asker olduğunu iddia eden eşi, pilotla tartışınca ortalık karıştı. Tartışma üzerine polis olay yerine gelirken, yolcuları uçaktan indirdi. Kabin ekibi ve yolcuların araya girmesi üzerine sorun çözülürken, uçak kısa süre sonra Ankara'ya gitmek üzere havalandı. 

    Yaşanan skandal olayın görüntüleri bir yolcu tarafından sosyal medya ve sözlüklerde paylaşılırken, görüntülerde kabin ekibiyle tartışan yolcu büyük tepki çekti. 

    Etiketler: apron , Uçak , Sigara , Yangın
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