YAKIŞMADI SANA BURSASPOR

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Sana öğretmediler mi hangi topa çıkılır, hangi topa çıkılmaz.Böyle defans mı olur?Kimi tutacağını bilmiyor, nasıl defans yapacağını bilmiyor.Alex gibi adam boş bırakılır mı?Kendi sahanda boş pozisyonda rakibe top kaptırılır mı?Bunlar nasıl futbolcu, kafa topuna bile çıkamadılar.Aldıkları topları Fenerbahçe ye pas olarak verdiler.Sen futbolu dün mü öğrendin be kardeşim.Fenerbahçe gol atsın diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar.Olmadı Bursaspor. Bu skor O taraftara yakışmadı.Profesyonel futbolcu bir kez hata yapar.İki kez değil.Bunu yapıyorsan senin bu takımda işin yok.Bursaspor’un en net gol pozisyonunda da Sercan“ ben sağ tarafına atacağım Volkan al topu” dercesine topu volkana bıraktı.Olmaz böyle bir şey. Çocuk oyuncağımı bu.Sen dünyanın parasını alacaksın, sahaya çıkıp yatacaksın.Yazık, çok yazık.Geçen hafta Hacettepe, bu akşam Fenerbahçe.Paf takımı bile bunu yapmazdı.Ben Ertuğrul Sağlam’ın yerinde olsam paf takımıyla çıkardım zaten.Çok acil bir şeyler yapılması gerekiyor.Hemen bu futbolcularla toplantı yapıp bir yol çizilmesi gerekiyor.Bursaspor’a yakışır bir futbol oynayacaklarsa oynasınlar.Yoksa herkes kendi yoluna.Yazık bu taraftara. Futbolculardan bile daha fazla ter döktüler tribünlerde.Bursa da kimse Antrenörlere bir şey söylemesin.Bu gidişatın tek sorumlusu futbolculardır.Dünyanın en iyi antrenörünü getirsen bile, bu futbolcularla devam edemez Bursaspor.Acil önlemler alınması gerekiyor.Bir takıma antrenörün katkısı, antrenmanlarda %40 maç öncesinde %20 dır.Hele maç esnasında %0 dır.Yani her şey futbolcunun elindedir.Olmuyorsa bırak kardeşim başkası oynasın.Zorlamaya gerek yok.O taraftarı da kandırmaya gerek yok.