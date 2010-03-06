Yakışmadı!

Her iki tarafın ve ilgili ilgisiz pek çok kişinin açıklamalarını dinledik.



Herkesin kendi açısından değerlendirip, kendi dünya görüşüne göre olayı yorumlayıp sonuca varması ve bu görüşler ışığında yetkililerin bir karar alması işi içinden çıkılmaz bir duruma götürür.



Çok hassas bir yerde çok hassas bir karar alınmak durumunda. Bu karar herşeyden önce adil olmalı.



Diyarbakır ve Bursa taraftarı ile Türk futbol kamuoyunu tatmin etmeli.



Bu maçın ilk raundunda Bursa’da yaşanan olaylar sonucunda alınan kararlar bu tatmini yaratmadı. Yaralamalı olayların, çirkin ve bölücü tezahüratların para cezası ile geçiştirilmesi en azından Diyarbakır taraftar ve kamuoyunu tatmin etmemişti. Tüm bunların üstüne Bursa yöneticilerinin yaşananlar için özür dileme erdemini de gösterememesi, olayı bugünkü boyutlara taşıdı.



Medyada bu maç öncesi yapılan “Bursa taraftarı Diyarbakır’a gitsin mi, gitmesin mi?” tartışması yeterince ortam gericiydi.



Diyarbakır’da yaşananları hakkaniyetle değerlendirip karar vermek çok zor bir iş.



Bursaspor takımı maç tatil edilmeden ve bu karar kendilerine tebliğ edilmeden stadı terk ediyor. Bunun bir bedeli olmalı.



İlk maçta yaşananların ardından Diyarbakır takımı bu maça çok iyi hazırlandı. Bursa’da yaşananlara sahada cevap vermek için motive oldu. Ancak Diyarbakır taraftarı sahayı taş yağmuruna tuttu. Takımına bu fırsatı tanımadı. İlk maçta yaşananların hırsıyla hareket etti. Bunun da bir bedeli olmalı.



Evet bu yaşananların bir bedeli olmalı. Ancak bu bedele karar verecek olanlar herşeyi düşünerek, inceleyerek ve adaletle karar vermeli.

Taraflar da alınacak kararı olgunlukla karşılamalı. Yaşananları kendilerine yontup karlı çıkma hesaplarına girmemeli. Sporda rekabet güzel. Ancak bu rekabet, düşmanlığa, kindarlığa dönüşmemeli.



Bu konuda yapıcı ve güzel bir fikri olan varsa çıkıp söylemeli, yazmalı. Özellikle medya yorumcuları “Aha olay var, dalalım Uğurcum” mantığından uzak durmalı. Yatıştırıcı olmalı.



Olayın şu ana kadar olan kısmı taraflara da, spora da yakışmadı. Bari bundan sonraki süreçte söz söyleme şansı olanların söyledikleri yakışır olsun.



Bu olayı da hep birlikte kangrene çevirmeyelim...

