Yakışır yakışıklı oğluma! Sürpriz aşk iddiası

Aleyna Tilki’nin adı bir süredir aranjör Emrah Karaduman’la anılıyordu. İddiaya göre ilişki büyük bir kavgayla sona erdi, iki taraf da sosyal medyada birbirlerini sildi. Tilki’nin şimdilerde “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle tanınan Mustafa Mert Koç’la görüştüğü söyleniyor. İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına Koç’un halasının yaptığı yorum da dikkat çekici: “Yakışır yakışıklı oğluma!”

Aleyna Tilki ile Kaliforniya’da böyle görüntülenen Mustafa Mert Koç’un adı daha önce oyuncular Elif Doğan ve Seray Kaya ile anılmıştı.