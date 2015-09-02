Yakışıklı oyuncular evlilikte şanssız

İşte büyük bir umutla başladıkları evlilikleri kısa sürede hüsrana dönüşen o ünlü yakışıklılar.
DAHA BİR YIL OLMUŞTU
Keremcem ve Seda Güven, geçen yıl nişanlanmış ve evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Güven, nişan yüzüğü parmağına takılırken mutluluktan gözyaşlarına boğlmuştu. Çift, Paris'te nikah defterine imza attı. Ama daha üzerinden bir yıl bile geçmemişti ki, kötü haber geldi. Keremcem ve Seda Güven, bir yıl süren evliliklerini bitirdi.
BÖYLESİ DAHA İYİ
Birkan Sokullu ve Aslı Enver birlikte olduklarını açıkladıklarında hayranları çok sevinmişti. Birlikte güzel bir çift olmuşlardı. Sonunda nikah masasına da oturdular. Ama her şey sadece üç yıl sürdü. Çift boşandıklarını açıkladı. Enver ve Sokullu'nun avukatı "İkisi de böylesinin daha iyi olacağına karar verdiler" dedi.
EKRANIN GÖZDESİ AMA EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Burcu Kara ile Buğra Gülsoy'un peri masalı gibi düğünü de onları uzun süre bir arada tutmaya yetmedi. Çiftin evliliği sadece 11 ay sürdü. Hatta çiftin boşanma süreci de karşılıklı suçlamalarla oldukça gerilimli geçti.
EVLİLİĞİ DÖRT AY SÜRDÜ
Son dönemin en gözde bekarlarından Bradley Cooper şu sıralar top model Irina Shayk ile birlikteliğiyle gündemde. Cooper, 2006 yılında Jennifer Espotiso ile evlenmişti. Ancak çift nikah defterini imzaladıktan sadece 4 ay sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu.
EN PARLAK GÜNLERİYDİ
Takvimler 1990'lı yılları gösterirken dönemin en gözde erkeklerinden biriydi Richard Gere. O dönem 42 yaşındaydı. Mesleğinin en parlak günlerini yaşayan Cindy Crawford da henüz 25 yaşındaydı. Çift evlendiğinde birçok kadın Crawford'un yerinde olmayı hayaletmişti. Ancak ünlü çiftin evliliği sadece 4 yıl sürdü.
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