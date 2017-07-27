Yakında İsviçre’den anavatana dönüyor

ANADOLU topraklarının, yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını, bu uygarlıkların her devirde onlarca kültürel varlığın üretimine katkıda bulunduğunu belirten Turan, bu varlıkların korunmasının herkes için görev olması gerektiğini söyledi. Türkiye’den birçok kültürel varlığın yurt dışına kaçırıldığını belirten Turan, şöyle dedi:

Bülent Turan

“Ancak, ne yazık ki geçtiğimiz yüzyılın sonundan bu yana, yasa dışı yollarla Türkiye’den birçok kültürel varlığın yurt dışına kaçırıldığı bilinmekte. Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimiyle birçok kültür varlığımızın ülkeye iadesi sağlandı. Son olarak, 1960’larda kaçak kazılar neticesinde İsviçre’ye kaçırılan Herakles Lahdi ile ilgili İsviçre’de açılan dava Türkiye’nin lehine sonuçlandı. Önümüzdeki aylarda Herakles Lahdi’nin Türkiye’ye getirilmesi beklenmekte.”

Alman mühendis Carl Humann tarafından Bergama’da 1868 yılında bulanan ve Osmanlı devletinin izniyle Berlin’e götürülen Zeus Sunağı, Berlin Bergama Müzesi’nde sergileniyor.

ONLARIN KORUNMASI TARİHE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR

“Yurt dışındaki kültürel varlıklarımızla ilgili Mecliste takdire şayan bir uzlaşma örneği ortaya çıktı. Mecliste grubu bulunan dört siyasi parti de Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulundu. Meclise sunacağımız ortak önergeyle Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. Kurulacak komisyonla, varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasını engellemenin yollarını arayıp, yurt dışında var olan kültür varlıklarının envanterinin çıkarılmasını sağlamaya çalışacağız. Bu topraklara ait kültür varlıklarının korunmasını sağlamak, bizlerin tarihe karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışacağız.”