'Yakında ailemizin genişlediği haberini vereceğiz'

Demet Akalın ile Okan Kurt, geçtiğimiz ağustos ayında Kurt’un 75 tane daire satın aldığı Osman Görgülü’nün 32 milyon 845 bin TL’lik icra takibiyle sarsılmıştı. Zor günler geçiren Okan Kurt, davanın sonuçlanmasının ardından önceki gün avukatı Nezih Kök ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.
Okan Kurt, “İcra gelmesi bizi çok yaraladı. Aileme zarar gelmesinden çok korktum ama bu süreci birbirimize kenetlenerek atlattık. Demet 'ne olursa olsun senin arkandayım' dedi. Beni en çok üzen evimize gidemediğimiz akşam kızım Hira’nın yanıma gelerek, “Baba niye evimize gidemiyoruz?” demesi oldu. Ama gelinen noktada kimseye tek kuruş borcum yok. Alnım ak başım dik buradayım” dedi.
Okan Kurt eşi Demet Akalın’ın canlı yayında geçirdiği sinir krizinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:
“Eşimin canlı yayında ağlamasını dinlemeye gücüm yetmedi. O çığlık bir annenin feryadıydı. Benim eşim Türkiye’nin en büyük starı. Bizim aile birliğimizi kimse yıkamaz. Bu zor süreçte gerçek dostla yalandan dostun ayrımını yaptık. Dostlarımızı 100’den 10’a indirdik. Hiç ummadığımız arkadaşlar bizi yaraladı. Eşimden ayrı yattığımda uykuları kaçan bir adamken kimi çevreler 'boşanacaklar' şeklinde haberler yaptı. Kötü planlar tutmadı. Ben eşimi hayatta aldatmam. Art niyetli insanlara gülüyoruz”
Okan Kurt bir de müjde verdi ve Hira’ya kardeş yapacaklarını da açıkladı.
Kurt, “Ben ne zamandır ikinci çocuğu istiyordum. Ama Demet’i bir türlü ikna edemiyordum. Amerika tatilinden döndükten sonra o da ikna oldu ve ikinci çocuğa sıcak bakıyor. Biz size yakında ailemizi genişletmekle ilgili haberler vereceğiz. Sağlıklı bir şekilde inşallah... Şuanda bana çok olumlu sinyaller veriyor. Beni üzmeyecek.” dedi.
DEMET'TEN MESAJ
Demet Akalın eşi Okan Kurt ile düğün fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "Değişen sadece aylar, yıllar" notunu düştü.
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