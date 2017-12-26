Yakalattığı tacizcisi suç makinesi çıktı

Hürriyet muhabirlerinin gözü önünde yaşanan olayda okula gitmek için evden çıkan 20 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi B.A., Hasan Göktaş tarafından elle taciz edildi. B.A olayı “Final sınavına yetişmek için evden çıktım. Caddede yürürken mavi montlu, sakallı bir şahsın arkamdan yaklaşıp açık ve sert bir biçimde beni elle taciz etti. Bir anda şaşkına döndüm ve çığlık atmaya başladım. Çığlıklarımı duyan ve sonradan gazeteci olduğunu öğrendiğim bir kadın koşarak yanıma geldi. Birlikte adamın arkasından koştuk ve yakaladık. Kendisinden şikâyetçi olacağımı söyledim. Bana, ‘Ben bodyguard’ım hiçbir şey yapamazsınız’ dedi ve olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yardımımıza gelen ikinci bir kişi hemen 155 Polis İmdat hattını ardı ve yardım istedi. Bu esnada da şahsı durdurup oyalamaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı gözaltına aldı” dedi.

‘BÜTÜN KADINLARA ÖRNEK OLSUN’

Kızının tacize sessiz kalmadığını söyleyen baba E.A., “Tacizci şahsın daha önce cinayet işlediğini şimdi de kasten adam yaralama suçundan aranmasının bulunduğunu öğrendik. Kızımı Allah korumuş. Hatta polis bize teşekkür etti. Bu çirkinlik karşısında susmayan, dik duran kızımla gurur duyuyorum. Bu davranış Türkiye’deki bütün kadınlara örnek olmalı” diye konuştu.

TACİZCİ CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Taciz şüphelisi Hasan Göktaş ise suç makinesi çıktı. Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan şahsın kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve basit yaralama suçundan arandığı vurgulandı. Göktaş’ın gözaltına alındıktan sonra polise ağabeyine ait kimliği ibraz ettiği de belirtildi. Hasan Göktaş’ın dosyasına cinsel taciz, ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu da eklenerek mevcutlu olarak Antalya Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Göktaş tutuklandı.

MAĞDURLA TACİZCİ AYNI ARAÇTA KARAKOLA!

Salim Uzun: Şahıs hızlı adımlarla olay yerinden kaçmaya çalışıyordu. Polisi arayıp adres ve eşkâl bilgisini aktardım. Bir süre sonra da şahsın yanına gidip oyalamaya çalıştım. Bu esnada polis geldi. Gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirildi. Şikâyetçi kadın da aynı araca bindirilmek istendi. Kadın ağlayarak bu isteği geri çevirdi. Ben de ikinci bir araç çağrılmasını, taciz şüphelisi ile mağdurun aynı araçta götürülmesinin doğru olmadığını söyledim. Polis ise şüphelinin tel örgülü bölümde olduğunu belirterek ikinci bir araç çağırmaya gerek olmadığını savundu.

TEHDİTLERE MARUZ KALDIK

Pelin Gel: Servis aracını beklerken bir anda çığlıklar yükseldi ve bir kadının çevresindeki erkeklere ‘Sizin kızınıza yapılsa sessiz kalır mıydınız’ diye bağırdığını duydum. Hemen kadının yanına koştum. Bana elle taciz edildiğini anlattı. Bu sırada uzaklaşmaya çalışan şahsı engellemek istedik ancak tehditlere maruz kaldık.