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    Yakalanmamak için yıllarca dilsiz gibi yaşadı! En sonunda...

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Çin'de bir cinayet şüphelisi eylemini gizlemek adına 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaparak konuşmadan yaşadı. Yakalanan şüphelinin bu nedenle konuşma kabiliyetini gerçekten kaybettiği belirtildi.

    Çin'in yerel gazetelerinden Zhejiang Daily'nin haberine göre soyadı Zeng olan adam, 2005'te yaklaşık 76 dolarlık (500 yuan) kira konusunda anlaşamadığı karısının amcasını öldürdü.

    Olayın ardından Cıciang'daki köyünden ayrılarak başka bir bölgeye giden ve o dönem 33 yaşında olan Zeng geçmişini gizlemek için 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaptı. Adını değiştirip bir inşaatta iş bulan adam evlenip çocuk sahibi de oldu.

    Ancak yerel polis Zeng'in kimliğinin olmamasından şüphelendi. Geçen ekim ayında kan testi yaptırtan polis Zeng'in DNA'sının 12 yıldır aranan cinayet şüphelisinin anne ve babasıyla uyuştuğunu ortaya çıkardı.

    '12 yıllık sessizliğin ardından artık konuşamıyordu" diye yazan gazete Zeng'in polise yazılı itiraf verdiğini kaydetti. Zeng'in yazılı itirafında "Konuşmadığım için aptalca bir şey de söylemeyecektim" dediği kaydedildi. Zeng cinayetten suçlu bulunursa idam cezasına çarptırılabilir.

    (Foto: temsili)

    Etiketler: haberler , son dakika
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