Villa Maral, adı üzerinde Art Deco tarzında bir villa. Anıtkabir‘in de mimarı olan, ünlü mimar Emin Halid Onat tarafından 1939 yılında yapımına başlanmış ve 1941 yılında bitirilmiş, döneminin en çarpıcı yapılarından biri.



Villa Maral, Haziran 2011’den bugüne nefis lezzetleriyle klasik et lokantası olarak hizmet veriyor.



Bağdat Caddesi’nin seçkin atmosferinde güneş gibi parlayan Villa Maral, dekorasyonu, lezzetleri, mimarisi ve konsepti ile yarattığı farklılığı bir yakala.co fırsatıyla devam ettiriyor. Seçkin menüsünden sunduğu ve özenle hazırladığı enfes lezzetleri özleyen yakala.co üyelerine Villa Maral kalitesini nefis fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. Üstelik Sevgililer Günü’nde de geçerli olan bu fırsat ile Villa Maral, sevgililere unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor.



Harika bir ambiyansta harika ötesi bir menü ile özel bir gün geçirmek isteyenler cazip Villa Maral fırsatına hemen buradan ulaşabilirler.



Villa Maral’ın bir ayrıcalığı daha, özel yemek odalarının oluşu ve farklı kapasiteli odaların her birinin isimlerini önemli kişilerden almasıdır. Örneğin, 10 kişilik Fikret Mualla odası, 14 kişilik Bedri Rahmi Eyüpoğlu odası, 20 kişilik Emin Onat odası gibi… Ayrıca aileler için düşünülmüş Faber Castell adlı Çocuk Odası da mevcut. İç mekanı da binanın genel yapısına uygun olması bakımından Art Deco tarzında döşeli…



Villa Maral’da ayrıcalıklar bitmiyor, lezzet hiç bitmiyor. Sektörün en iyi personellerinden oluşan uzman servis kadrosu, mutfak ekibi ve vale görevlileri ile farklılığını her zaman ortaya koyuyor.



yakala.co ’nun indirim ayrıcalıklarıyla bir İstanbul klasiği Villa Maral’ın keyifli menüsü ile şahane bir yemek geçirmek isteyenler burayı tıklayabilir.