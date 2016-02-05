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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>yakala.co ile Hızla İstanbul’dan Bursa’ya!

yakala.co ile Hızla İstanbul’dan Bursa’ya!

05.02.2016 - 02:33 | Son Güncelleme:

yakala.co’lular artık trafik nedir bilmiyor; ne uzun yolculuklarda sıkılıyor ne de mesafeleri dert ediyor. Helitaksi’ye atlayıp İstanbul içinde bir yakadan diğerine helikopter ile birkaç dakika içinde geçiyor ya da Bursa-İstanbul arasını 25 dakikaya indiriyor. Deniz Uçağı ile de maviliklerin büyüsü içinde yarım saatte İstanbul’dan Bursa’ya Bursa’dan İstanbul’a varıyor.

Hem de süper indirimlerle!

yakala.co’dan İş Dünyasına Hızlı Çözüm!
Bursa-İstanbul arasında ve İstanbul içinde seferlerine başlayan Helitaksi ile yakala.co’lular için ulaşımda yepyeni bir çağ, harika indirimlerle başladı!

yakala.co’lular, artık iki şehir arasında Helitaksi ile 25 dakikada ulaşım sağlıyor. Helitaksi, çağın en önemli değeri haline gelen zaman kavramını verimli kullanmak isteyen iş dünyasına da önemli birer ulaşım alternatifi oluyor. 

Şişli-Kadıköy arası mesafeyi sadece 4 dakikaya indiren Helitaksi, Atatürk Havalimanı ile Şişli arasını 7 dakikada; Atatürk Havalimanı Kadıköy arasını ise 11 dakikada alıyor.

Özellikle İstanbul’un her iki yakasında da faaliyet gösteren, zamanı verimli kullanmak isteyen iş dünyası temsilcilerinin gözdesi olan Helitaksi, sunduğu hizmet ile büyük avantajlar sağlıyor.  

Tüm yakala.co üyelerini havalara uçuracak bu fırsat ile Bursa-İstanbul arasını 25 dakikaya indirmek, İstanbul içinde de zamandan büyük kazanç elde etmek Helitaksi ile işte bu kadar kolay…

www.yakala.co/bursa/burulas-helitaksi-indirimleri--firsati

yakala.co’lular Deniz Uçağı ile Seyahat Etmenin Ayrıcalığını Yaşıyor!
yakala.co’nun süper indirimler yakaladığı göz kamaştıran ulaşım hizmetleri ne yerle ne de gökle sınırlı. Burulaş’ın ayrıcalıklı hizmeti Deniz Uçağı ile İstanbul-Bursa arası sadece yarım saat!

Tarihi Haliç kıyılarından kalkan Deniz Uçağı, suların üzerinde süzülüp havalanırken iki kenti adeta birbirine bağlıyor.

Bursa-Gemlik ve İstanbul-Haliç arası seferleri ile yaklaşık yarım saatlik sürede Gemlik’i Haliç’e bağlayan deniz uçakları, hem karaya hem de denize iniş yapabilen amfibik özelliğe sahip.

Güven ve kalite ile birlikte bu farklı hizmet uygun fiyatla ve yakala.co indirimiyle sunuluyor. Arkana yaslan ve kendini maviliklerin büyüsüne bırak...

www.yakala.co/bursa/istanbul-bursa-burulas-ucak-bileti--firsati


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