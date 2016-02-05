yakala.co ile Hızla İstanbul’dan Bursa’ya!

Hem de süper indirimlerle!
yakala.co’dan İş Dünyasına Hızlı Çözüm!
Bursa-İstanbul arasında ve İstanbul içinde seferlerine başlayan Helitaksi ile yakala.co’lular için ulaşımda yepyeni bir çağ, harika indirimlerle başladı!
yakala.co’lular, artık iki şehir arasında Helitaksi ile 25 dakikada ulaşım sağlıyor. Helitaksi, çağın en önemli değeri haline gelen zaman kavramını verimli kullanmak isteyen iş dünyasına da önemli birer ulaşım alternatifi oluyor.
Şişli-Kadıköy arası mesafeyi sadece 4 dakikaya indiren Helitaksi, Atatürk Havalimanı ile Şişli arasını 7 dakikada; Atatürk Havalimanı Kadıköy arasını ise 11 dakikada alıyor.
Özellikle İstanbul’un her iki yakasında da faaliyet gösteren, zamanı verimli kullanmak isteyen iş dünyası temsilcilerinin gözdesi olan Helitaksi, sunduğu hizmet ile büyük avantajlar sağlıyor.
Tüm yakala.co üyelerini havalara uçuracak bu fırsat ile Bursa-İstanbul arasını 25 dakikaya indirmek, İstanbul içinde de zamandan büyük kazanç elde etmek Helitaksi ile işte bu kadar kolay…
www.yakala.co/bursa/burulas-helitaksi-indirimleri--firsati
yakala.co’lular Deniz Uçağı ile Seyahat Etmenin Ayrıcalığını Yaşıyor!
yakala.co’nun süper indirimler yakaladığı göz kamaştıran ulaşım hizmetleri ne yerle ne de gökle sınırlı. Burulaş’ın ayrıcalıklı hizmeti Deniz Uçağı ile İstanbul-Bursa arası sadece yarım saat!
Tarihi Haliç kıyılarından kalkan Deniz Uçağı, suların üzerinde süzülüp havalanırken iki kenti adeta birbirine bağlıyor.
Bursa-Gemlik ve İstanbul-Haliç arası seferleri ile yaklaşık yarım saatlik sürede Gemlik’i Haliç’e bağlayan deniz uçakları, hem karaya hem de denize iniş yapabilen amfibik özelliğe sahip.
Güven ve kalite ile birlikte bu farklı hizmet uygun fiyatla ve yakala.co indirimiyle sunuluyor. Arkana yaslan ve kendini maviliklerin büyüsüne bırak...
www.yakala.co/bursa/istanbul-bursa-burulas-ucak-bileti--firsati
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