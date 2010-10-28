yakala.co farkı!

Fırsatın yeni adı!

Türkiye’nin fırsatları en iyi kovalayan ve en hızlı yakalayan sitesi yakala.co, klasik fırsat sitelerinin arasından orijinal ve zeki tarzıyla sıyrılıyor. Takipçilerini sadece avantajlara yönlendirmekle kalmayıp, ilgilerini sürekli üzerinde tutan yakala.co, kendini internet dünyasına sevdirmeyi sürdürüyor.

Üyelerine sunduğu fırsatlar ve onlarla kurduğu iletişim; yakala.co’nun özgün, eğlenceli ve samimi karakterini yansıtıyor.

Peki yakala.co’da bundan sonra neler olacak? yakala.co eğlendiren, sevdiren ve kazandıran çizgisinden ödün vermeden yepyeni fırsatlar sunmaya devam edecek. En kaliteli mekanlarda bir gün yarı fiyatına cilt bakımı yaptıracak, başka bir gün yarı fiyatının da altına muhteşem bir konsere gideceksiniz. Sitede birçok markanın farklı fırsatlarıyla karşılaşacaksınız.

yakala.co’dan yeni sürpriz!

Bugünlerde müzikseverlerin gündeminde ilk sıralarda olan Efes Pilsen Blues Festivali, yakala.co ile birlikte daha önce görülmemiş bir teklife imza atıyor. Festival için 100 bilet; www.yakala.co sitesinden,1 Kasım tarihinde yakala.co avantajıyla satışa sunulacak. yakala.co’dan Efes Pilsen Blues Festivali’ne bilet alanlar, istedikleri bir kişiyi de ücretsiz olarak etkinliğe davet etme şansını elde edecek. Avantaj bununla da bitmiyor; bilet alanlar arasından 4 Kasım Perşembe saat 23:59’a kadar en fazla arkadaşını yakala.co üyesi yapacak 10 kişi, misafiriyle birlikte kuliste blues devleriyle tanışma ve fotoğraf çektirme şansı kazanacak!

www.yakala.co ’ya üye olun, bu müthiş fırsatları kaçırmayın!