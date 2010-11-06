yakala.coâ€™dan tarihte bir ilk

Orijinal fÄ±rsatlarÄ±n adresi yakala.co, bir ilkle daha karÅŸÄ±mÄ±zda! TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa, bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin 16 ayrÄ± markasÄ± tek bir fÄ±rsat paketinde! Astoria AVMâ€™nin 16 Ã¶zgÃ¼n markasÄ±, 16 ayrÄ± avantaj fÄ±rsatÄ±yla yakala.coâ€™da!

Ä°ÅŸlem basit. 8-12 KasÄ±m arasÄ±nda yakala.coâ€™ya tÄ±klayÄ±p % 50 indirim kuponunu alanlar, bayramdan yÄ±lbaÅŸÄ±na kadar bu kuponu kullanÄ±p, Astoriaâ€™nÄ±n Ã¶zel maÄŸazalarÄ±ndaki Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerden yarÄ± fiyatÄ±na faydalanÄ±yor. Hem bayramÄ±n hem indirimin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

Nefis yemekler, rengarenk Ã§iÃ§ekler, kusursuz bakÄ±m hizmetleri, kuru temizleme, araba yÄ±kama, Ã§ocuklara oyun olanaklarÄ±, hatta iÃ§ giyim koleksiyonu bile yakala.coâ€™nun fÄ±rsat kuponunun iÃ§inde...

Â

Avantajlar bununla da bitmiyor... yakala.coâ€™dan fÄ±rsat satÄ±n alanlar Astoriaâ€™nÄ±n BMW kampanyasÄ±na katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± da elde edebiliyor.

yakala.co takipÃ§ilerini sÃ¼rpriz fÄ±rsatlara Ã¶yle alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor ki, artÄ±k sÄ±radan fÄ±rsatlar kimsenin dikkatini Ã§ekmiyor.

Kimbilir, yakala.co belki yakÄ±n zamanda bizi uzaya gÃ¶tÃ¼recek fÄ±rsatlar da sunar. Ã–nemli olan o gÃ¼n geldiÄŸinde habersiz kalmamak. yakala.coâ€™yla samimi olup, fÄ±rsata bir hamlede ulaÅŸmak.

yakala.coâ€™ya Ã¼ye olun, benzersiz fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n!Â Â Â

