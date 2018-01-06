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    Yahudi düşmanı göçmene karşı yasa

    Deutsche Welle Türkçe
    06.01.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Hıristiyan Birlik partilerinin, ‘ithal Yahudi düşmanlığına karşı çıkmak’ amacıyla antisemit nefret söyleminde bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesini mümkün kılacak bir taslak üzerinde çalıştıkları bildirildi.

    WELT gazetesinin haberine göre, Hıristiyan Demokrat Birlik/Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) meclis grubunun hazırladığı metin taslağında “Almanya’da Yahudilerin yaşamını reddeden ya da İsrail’in var olma hakkını sorgulayanların bizim ülkemizde yeri olamaz” ifadesine yer verildi.

    Metnin Yahudi soykırımını anma günü olan 27 Ocak’ta federal meclise getirilmesinin planlandığı kaydedildi. Metin taslağında, Alman ikamet yasasının sağladığı imkanların eyaletler düzleminde antisemit yabancıların sınır dışı edilmesi için kullanılması yönünde çalışıldığı belirtildi.

    HARBARTH: KARŞI ÇIKMAK ZORUNDAYIZ
    CDU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth, “Arap ve Afrika kökenli göçmenlerin antisemitizmine de kararlı bir biçimde karşı çıkmak zorundayız” dedi. Harbarth, ‘ithal Yahudi düşmanlığına karşı önleyici tedbirler ve sınır dışı etme hakkının sunduğu imkanlara kadar tüm baskı araçlarının kullanılması gerektiğini’dile getirdi.

    İSRAİL BAYRAĞI YAKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki gösterme amacıyla aralık ayında Almanya’da düzenlenen protestolarda İsrail bayrağı yakılması ülke çapında büyük tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bayrak yakılmasının kendisini utandırdığını söylemişti.
    Alman yasalarına göre İsrail bayrağının yakılmasına uygulanabilecek cezai bir yaptırım ise oldukça kısıtlı. Yalnızca zarar verilen bayrak daha önce örneğin bir elçilik binasında asılmışsa para ya da iki yıla kadar hapis cezası söz konusu olabiliyor.

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