Yahoo: Çalınan hesap sayısı aslında 3 milyar

Yahoo geçtiğimiz yıl 2013 yılındaki veri ihlalinde isim, e-mail adresi ve şifrelerin çalındığını fakat finansal bilgilerin çalınmadığını söylemişti. Verizon Yahoonun internet varlıklarını 4.48 milyar dolara satın almasının dört ay ardından şirket ellerindeki yeni bilgilerle ihlalden tüm Yahoo hesaplarının yani 3 milyar kadar hesabın etkilendiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada Verizonun yapılan soruşturma ve dışarıdan alınan adli danışmanlık sonucu elde ettiği yeni istihbarat ve bilgiler Ağustos 2013te gerçekleşen veri hırsızlığında tüm Yahoo hesaplarının etkilendiğini gösteriyor denildi.