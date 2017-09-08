Yağmur’un babası iki polis eşliğinde sınır dışı edildi

ALMANYA’nın Hamburg kentinde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Y., kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı eşi Melek Y.’nin üç yaşındaki kızları Yağmur’u şiddet uygulayarak öldürmesine engel olmadı. Uyuşturucunun yanı sıra hırsızlıktan da kaydı bulunan Hüseyin Y., kızını öldüren eşine elgel olmadığı için 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Eşi Melek Y. ise ömür boyu hapse mahkûm oldu. 2013’te yaşanan olayın ardından Hamburg’da cezaevine konan Melek Y. halen hapiste. Baba Hüseyin Y. ise cezasının bir bölümünü tamamladığı için tahliye oldu. Ancak önceki gün iki polis eşliğinde İstanbul’a gönderildi. Hüseyin Y., Türkiye’de ceza almayacak ancak bir daha Almanya’ya giremeyecek.





NASIL OLMUŞTU?

3 yaşındaki Yağmur, annesinden gördüğü işkence ve dayak sonucu fenalaşmış, 18 Aralık 2013’te kaldırıldığı hastanede ciğer yırtılması ve kanama sonucu yaşamını yitirmişti. Anne Melek Y. ise önce kızının koşarken düştüğünü ileri sürmüş, ardından eşi Hüseyin Y.’yi suçlamıştı. Ancak yapılan soruşturma ve yargılanma sonrası uyuşturucu bağımlısı annenin küçük kızını işkence ve dayakla öldürdüğü ortaya çıkmıştı.