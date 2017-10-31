Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Aşk Şimdi
Lösemi hastası olan Tessa 4 yıl boyunca tedavi görür fakat iyileşemeyeceği teşhisi konulur. Tessa bir süre boyunca bu fikri kabul etmese de sonunda bu fikri benimser ve son zamanlarını hastanede geçirmek istemez. Uzun bir liste hazırlayarak yapmak istediği her şeyi yapacaktır.
Elveda Lenin
Alex'in annesi 1989 yılında komaya girer. Doğu Almanya'da yaşayan annenin 8 aylık koma süresince çok önemli politik gelişmeler olacaktır. 8 ay sonrasında uyanan Christiane, bambaşka bir dünyaya merhaba der. Doğu Almanya'da her şey çok farklı bir hal almış, Berlin Duvarı yıkılmıştır. Alexa, annesini bu gerçeklerden korumaya çalışacaktır.
Not Defteri
Bakımevinde yaşayan Duke, sararmış bir defterdeki aşk hikayesini okumaya başlar. Ve bir anda kendisini 1940 yılında bulunur. Allie, ailesiyle birlikte Seabrook Adası'na gelir. Allie, Noah ile tanışır. Aralarındaki farklılıklar, onları aşk yaşamaktan alıkoyamayacaktır. Fakat 2. Dünya Savaşı ile ayrılıkları adım adım yaklaşır.
Yağmur Altında
Don Lockwood, kendi çabalarıyla beyazperdenin aranan ve sevilen isimlerinden birisi olmuştur. Sağlam adımlarla geldiği doruk noktasında güvenini kıracak tek kişi Kathy Selden'dir. Don kısa süre içerisinde Kathy'e aşık olacaktır.
Benim Adım Aşk
Recchi ailesinin hisselerini Tancredi ve oğlu Eduordo Jr. bölüşür. Eduordo bir restorant açmak istemektedir. Fakat Eduordo'nun bu kararı başka bir karardan dolayı etkilenecektir.
Küçük Gün Işığım
Hoover ailesi rahat görünen bir aile olsa da zıt kişiliklere sahip olan bir ailedir. Ailenin küçük kızı Olive, ülkenin diğer ucundaki bir güzellik yarışmasına katılmak istemektedir. Ve bütün bir aile ile birlikte yola düşülecektir.
Roma'ya Sevgilerle
Amerikali Mimar John, Roma'ya tatile gitmiştir. Roma sokaklarında gezerken Jack ile karşılaşacaktır. Jack'in ise başında Monica derdi vardır. Jack Monica'ya aşık olur ve Jack John'da kendisini görmeye başlar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
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