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Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Hazır yağmurlar yağmaya başlamış, şöyle güzel bir film listesine yer vermezsek olmaz! Yağmurlu havalarda yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi film izlemektir. Yaparsınız kahvenizi, giyersiniz pijamalarınızı, üzerinize de hafif bir battaniye, ışıklar da kapandı mı tamamdır bu iş! Bir yandan şakır şakır yağmur yağar, kahvenizden bir yudum alırsınız ve filmin içinde kaybolur gidersiniz. İşte yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi filmler…

Kaynak: Doğan Burda
31.10.2017 - 11:02 | Son Güncelleme :

Aşk Şimdi

Lösemi hastası olan Tessa 4 yıl boyunca tedavi görür fakat iyileşemeyeceği teşhisi konulur. Tessa bir süre boyunca bu fikri kabul etmese de sonunda bu fikri benimser ve son zamanlarını hastanede geçirmek istemez. Uzun bir liste hazırlayarak yapmak istediği her şeyi yapacaktır.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Elveda Lenin

Alex'in annesi 1989 yılında komaya girer. Doğu Almanya'da yaşayan annenin 8 aylık koma süresince çok önemli politik gelişmeler olacaktır. 8 ay sonrasında uyanan Christiane, bambaşka bir dünyaya merhaba der. Doğu Almanya'da her şey çok farklı bir hal almış, Berlin Duvarı yıkılmıştır. Alexa, annesini bu gerçeklerden korumaya çalışacaktır.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Not Defteri

Bakımevinde yaşayan Duke, sararmış bir defterdeki aşk hikayesini okumaya başlar. Ve bir anda kendisini 1940 yılında bulunur. Allie, ailesiyle birlikte Seabrook Adası'na gelir. Allie, Noah ile tanışır. Aralarındaki farklılıklar, onları aşk yaşamaktan alıkoyamayacaktır. Fakat 2. Dünya Savaşı ile ayrılıkları adım adım yaklaşır.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Yağmur Altında

Don Lockwood, kendi çabalarıyla beyazperdenin aranan ve sevilen isimlerinden birisi olmuştur. Sağlam adımlarla geldiği doruk noktasında güvenini kıracak tek kişi Kathy Selden'dir. Don kısa süre içerisinde Kathy'e aşık olacaktır.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Benim Adım Aşk

Recchi ailesinin hisselerini Tancredi ve oğlu Eduordo Jr. bölüşür. Eduordo bir restorant açmak istemektedir. Fakat Eduordo'nun bu kararı başka bir karardan dolayı etkilenecektir.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Küçük Gün Işığım

Hoover ailesi rahat görünen bir aile olsa da zıt kişiliklere sahip olan bir ailedir. Ailenin küçük kızı Olive, ülkenin diğer ucundaki bir güzellik yarışmasına katılmak istemektedir. Ve bütün bir aile ile birlikte yola düşülecektir.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

Roma'ya Sevgilerle

Amerikali Mimar John, Roma'ya tatile gitmiştir. Roma sokaklarında gezerken Jack ile karşılaşacaktır. Jack'in ise başında Monica derdi vardır. Jack Monica'ya aşık olur ve Jack John'da kendisini görmeye başlar.

Yağmurlu günlere eşlik edecek en iyi 7 film

 

Etiketler: yağmurlu günler , en iyi filmler , keyif
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