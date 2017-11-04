‘Yağmurlarda Yıkansam’ Londra’da izleyicilerle buluştu

Yunus Emre Enstitüsü ve King’s College London iş birliği ile düzenlenen ve beğeniyle izlenen filmin hemen ardından yapılan söyleşide izleyiciler yönetmen Gülten Taranç’a merak ettiklerini sordu. Etkinliğin açılış konuşmasını King’s College öğretim üyesi Dr. Iain Robert Smith yaparken söyleşi bölümünün moderatörlüğünü Kadın ve Türk Sineması kitabının yazarı East Anglia Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eylem Atakav üstlendi.

ŞİDDETİN SERGİLENMESİNE DE KARŞIYIM

Yönetmene ilk soruları yönelten Atakav, vahşet sahnelerine yer vermeden kadına karşı şiddeti bu kadar iyi bir şekilde nasıl ele alabildiğini Taranç’a sordu. Taranç ise şiddete karşı olduğu kadar bunun sergilenmesine de karşı olduğunun altını çizdi. Feminizm hakkında düşünceleri de sorulan yönetmen, feminist bir yönetmen olmadığını daha çok kadın bir yönetmen olarak anılmak istediğini, kadına şiddet konusuna yönelmesinin kendiliğinden geliştiğini söyledi.

KARA MİZAH TARZINA YÖNELECEK

Taranç, sonraki sorularda filmin bağımsız bir yapım olduğunu hiç bir destek almadığını, bundan sonraki çalışmalarında dramadan çok kara mizah tarzına yöneleceğini söyledi. Filmin oyuncularından Gülçin Çakır’ın da katıldığı etkinlikte moderatör Atakav, Türk Sineması’nın 1980 sonrası tarihi hakkında kısa bilgiler verdi.

Gösterimin ardından yönetmen Gülten Taranç ile söyleşi gerçekleştirildi.



Etkinliğin açılış konuşmasını King’s College öğretim üyesi Dr. Iain Robert Smith yaptı.



Oyuncu Gülçin Çakır, Dr. Eylem Atakav, YEE Londra Kültür- Sanat Koordinatörü Ayşe Gökçen, Yönetmen Gülten Taranç, YEE Londra Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, YEE Londra Kültür- Sanat Koordinatörü Sebahattin Abdurrahman ve King’s College öğretim üyesi Dr. Iain Robert Smith (soldan sağa).



Söyleşi ardından konuklar yönetmen Gülten Taranç ile selfie çektirdiler.